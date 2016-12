Kulturjahr

28.12.2016, 04:50 Uhr

Sarah E. Reid: «2016 war wie ein wahnsinniger, verseuchter Affe mit einem Dutzend Waffen»

28.12.2016, 04:50 Uhr

Wie war Sängerin Sarah E. Reids Kulturjahr? Ihre Antworten – einmal durch den Google Translator gejagt. Von TaWo

Die bunteste Frau, die wir dieses Jahr porträtiert haben: Sängerin Sarah E. Reid. (Bild: Andrea Zimmermann, Montage: Hansjörg Walter)

Zur Vorwarnung: Sarah E. Reid schickte uns diese Zeilen mit dem Vermerk: «As for the German, I threw everything into google translate and it did a very surprisingly beautiful and ridiculous job haha!»



Surprisingly beautiful and ridiculous indeed, wie wir sehen sollten.

1. Was war Ihr kulturelles Highlight 2016?

2. Der kulturelle Tiefpunkt 2016?

2b. Der albernste Trend 2016 (Kleidung, Redewendung, Gadget, Hobby, Kunstströmung, etc.)?

3. Was haben Sie verpasst?

4. Haben Sie etwas vermisst?

5. Hat Sie etwas positiv überrascht?

6. Ihr grösster Fehler im 2016?

7. Ihr Jahr in einem Lied zusammengefasst?

8. Ihr Youtube-Video des Jahres?

9. Wofür haben Sie viel Geld ausgegeben – und hat es sich gelohnt?

10. Worauf freuen Sie sich im 2017?

11. Was wären Ihre Wünsche an Basel fürs kommende Jahr?