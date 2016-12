Berlin

19.12.2016, 22:03 Uhr

LKW rast in Weihnachtsmarkt: Neun Menschen tot

Die Berliner Polizei geht von einem Anschlag aus.

Die Polizei hat den Berliner Weihnachtsmarkt abgesperrt, nachdem ein Lkw in die Menschenmenge gerast war. (Bild: sda)

Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin sind am Montagabend mindestens neun Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei via Twitter mit.

Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19. Dezember 2016

Mindestens 50 weitere Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Ein Live-Video auf der Facebook-Seite der «Berliner Morgenpost» zeigte zerstörte Buden auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, zahlreiche Polizei-Fahrzeuge waren zu hören.

Ein dpa-Fotograf berichtete von Polizisten mit Maschinenpistolen am Löwentor des Zoos. Ein Täter sei flüchtig, hiess von einem Beamten, einer konnte festgenommen werden. Auf Bildern des Nachrichtensenders N24 waren der Lastwagen sowie zahlreiche Rettungswagen zu sehen.

