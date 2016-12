Verkehrsunfall

23.12.2016, 09:45 Uhr

Autofahrer drängt in Birrwil AG Lastwagen neben die Strasse

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Birrwil AG beim Überholen einen Lastwagenfahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Der Lastwagen landete dabei neben der Strasse und schlitterte einen Abhang hinunter. Von sda

Der 39-jährige Österreicher war daran, auf der Aarauerstrasse in Richtung Beinwil am See fahrend einen Lastwagen zu überholen. Im selben Moment kam ihm ein anderer Lastwagen entgegen.

Dessen Chauffeur, ein 48-jähriger Portugiese, erkannte die Gefahr und wich nach rechts aus. Sein Camion schlitterte einen Abhang hinunter und erlitt Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Kantonspolizei nahm dem Österreicher ein Bussen- und Kostendepositum ab. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zudem aberkannte ihm die Polizei seinen ausländischen Führerausweis.