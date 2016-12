Aufgezeichnet: Rohula Ahmadi

22.12.2016, 17:05 Uhr

«Es war ein weiter Weg vom Iran bis nach Sissach»

Fünf Jahre lang war Rohula Ahmadi auf der Flucht: Der Afghane wollte ursprünglich nach Schweden und landete in der Schweiz. Jetzt träumt er von seinem eigenen Coiffeursalon und davon, anderen Flüchtlingen helfen zu können. Von Matthias Oppliger

Der 25jährige Rohula Ahmadi kam vor fünf Jahren in die Schweiz. Im Sommer hat eine Lehre als Coiffeur angefangen. (Bild: Eleni Kougionis)

«Als ich vierzehn war, kam ich zum zweiten Mal ins Gefängnis. Das war in Afghanistan, wo meine Familie ursprünglich herkommt. Dort, also im afghanischen Gefängnis, habe ich auch erfahren, weshalb meine Mutter mich und meine älteren Geschwister Mitte der 90er-Jahre in den Iran gebracht hat.

Ein ehemaliger Freund meines Vaters hat mir die Geschichte so erzählt: Mein Vater war ein hoher Politiker, der sich nicht am Widerstand gegen die Taliban beteiligen wollte, um die Bewohner unserer kleinen Stadt zu schützen. Nach dem Regimewechsel wurde er als angeblicher Taliban-Sympathisant politisch verfolgt und verhaftet. Im Gefängnis hat man ihn so lange gefoltert, bis er an seinen Verletzungen starb.

Ich selbst wurde verhaftet, nachdem mich die iranische Polizei zurück nach Afghanistan geschickt hatte, weil ich mich ohne Papiere im Iran aufhielt. Dort wiederum wurde ich von der Polizei aufgegriffen, nachdem sie herausgefunden hatten, wer mein Vater war. Zum Glück gab es dort diesen ehemaligen Freund meines Vaters. Er ist ein Parteifunktionär und konnte mich dank seinen Beziehungen aus dem Gefängnis holen. Ein Schlepper hat mich dann zurück in den Iran gebracht.

Ich habe nie eine Schule besucht und wusste nicht, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt.

Doch auch bei meiner Familie war ich nicht mehr sicher. Die iranische Polizei hat nach mir gesucht. Also drängten mich mein Bruder und meine Mutter dazu, in die Türkei zu fliehen. Das wollte ich aber nicht, weil ich kein Türkisch verstehe. Mein Bruder hat mir dann gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, da alle Menschen auf der Welt die gleiche Sprache wie wir sprächen. Zum Beweis hat er mir einen Film mit Arnold Schwarzenegger gezeigt. Heute weiss ich, dass dieser Film persisch synchronisiert war, aber damals hat mich das überzeugt. Ich habe nie eine Schule besucht und wusste nicht, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt.

Auf meiner Flucht wurde ich von drei älteren Kollegen aus dem gleichen Ort begleitet. Das war 2005, ich war damals 14 Jahre alt. Wir mussten einem Schlepper je 800 Dollar bezahlen, damit er uns nach Istanbul bringt. Ich hatte von meiner Familie 30'000 Dollar bekommen für die Flucht. Das Geld überliess ich aber meinem Bruder, damit es mir unterwegs nicht gestohlen werden konnte. Auf mir trug ich lediglich je 200 Dollar und Euro. Meine Schwester hatte mir dafür ein Geheimfach in die Hose eingenäht.

Natürlich habe ich in Istanbul schnell gelernt, dass nicht die ganze Welt Persisch spricht. Aber wir wollten ohnehin nicht bleiben. Unterwegs trifft man immer wieder Leute, die Werbung machen für die Weiterreise in ein bestimmtes Land. Diese Leute arbeiten für einen Schlepper. So jemand hat uns gesagt, dass wir unbedingt nach Griechenland gehen sollen, weil es dort viel Arbeit gebe. Lustigerweise habe ich nie etwas von der Schweiz gehört.

Eine Polizistin hat mich gewarnt, dass die Camions sehr gefährlich seien. Dann führte sie mich in einen Kühlraum voller toter Menschen.

In Istanbul liess uns dann ein Schlepper bei sich übernachten. Er war Afghane und hatte dort ein billiges Hotel. Normalerweise kostet die Passage mit dem Boot nach Griechenland ungefähr 400 Dollar, er wollte aber 1000 von uns. Zuletzt haben wir uns selbst ein Schlauchboot und Paddel besorgt und sind damit zu fünft um Mitternacht losgefahren. Schon bald wurden wir von einem türkischen Polizeiboot abgefangen. Zum Glück konnte einer von uns ein wenig Türkisch. Die Polizisten warfen uns dann ein Seil rüber und schleppten uns bis zur griechischen Grenze. Dann sind wir weitergepaddelt, bis uns die griechische Polizei anhielt und nach Mytilini auf Lesbos brachte. Ich weiss nicht, wie lange diese Reise normalerweise dauert, aber wir waren ungefähr zwölf Stunden unterwegs. Wir hatten Glück.

In Mytilini gibt es ein riesiges Flüchtlingscamp. Dort wurden wir von einem Arzt untersucht. Weil ich noch ein Kind war, durfte ich mich frei bewegen. Meine erwachsenen Kollegen hingegen mussten immer im Camp bleiben. Im Camp leben viele Leute, es ist sehr eng und man kann gar nichts machen dort. In Griechenland hat man einen Monat Zeit, um einen Asylantrag zu stellen. Doch wir wollten weiter nach Italien, weil uns jemand erzählt hatte, dass es dort besser sei.

Also reisten wir nach Patras, wo es einen grossen Hafen gibt. Wir hatten gehört, dass sich viele Leute dort auf einen Camion schmuggeln können und so nach Italien gelangen. Das wollten wir versuchen. Doch die Polizei in Patras hat uns erwischt. Eine Polizistin sah, dass ich noch ein Kind bin und hat mich gewarnt, dass die Camions sehr gefährlich seien. Dann führte sie mich in einen Kühlraum voller toter Menschen. Sie sagte, dass alle diese Menschen beim Versuch, auf einen Camion zu springen, umgekommen seien. Die Leichen waren nach ihrem Herkunftsland sortiert. Natürlich hat mir das furchtbare Angst gemacht. Also entschied ich mich anders und stellte in Griechenland einen Asylantrag (*).

«Ein Polizist erklärte mir, wie ich in Athen einen gefälschten griechischen Ausweis besorgen könne.» (Bild: Eleni Kougionis)

Das war eine gute Entscheidung, denn als Kind durfte ich in Athen in einem Heim wohnen und sogar zur Schule gehen. Zum ersten Mal im Leben. Das war toll. Endlich konnte ich Griechisch lernen und mit den Menschen sprechen. Doch ich hatte kein Geld, es reichte nicht einmal für eine Telefonkarte, um meine Familie anzurufen. Eines Tages war ich so deprimiert, dass ich mit hängendem Kopf durch die Strassen lief. Plötzlich lagen vor mir auf dem Boden zwei 20-Euro-Scheine. Zuerst wollte ich das Geld nicht nehmen, weil es bestimmt jemandem gehörte. Doch dann dachte ich mir, dass das ein Zeichen von Gott ist. Er wollte mir helfen. Das gab mir neue Hoffnung.

So konnte ich meine Familie anrufen, die mir etwas Geld schickte. Später fand ich sogar eine Arbeit. Das Leben in Griechenland war schön, ich blieb insgesamt viereinhalb Jahre dort. Dann kam der negative Asylentscheid. Ich wollte mich dagegen wehren und schrieb einen Brief an die Polizei. Ich sagte, schaut, ich kann Griechisch, ich habe Arbeit, ich bin gut integriert. Weshalb wollt ihr mich zurückschicken, dorthin wo ich politisch verfolgt werde? Doch ich durfte nicht bleiben.

Ein Polizist, den ich kannte, weil ich manchmal als Übersetzer für ihn arbeitete, sagte mir, ich solle weiter nach Westeuropa reisen. Er erklärte mir, wie ich in Athen einen gefälschten griechischen Ausweis besorgen könne. Er sagte, du kannst gut Griechisch, das fällt niemandem auf. Also habe ich für 150 Dollar diesen Ausweis gekauft und mich wieder auf den Weg gemacht, über die Balkanroute.

In Zürich sah ich alle Leute Velo fahren. Ich dachte: «Oje, du bist in einem Land, wo die Leute sich nicht einmal ein Auto leisten können.»

Ich wollte mich aber nicht auf den Ausweis verlassen und ging zu Fuss über die Grenze nach Mazedonien und Serbien. Dazwischen konnte ich manchmal den Zug nehmen oder in einem Auto mitfahren. Nach sieben Tagen kam ich in Ungarn an. Es war eine harte Reise, sehr kalt, wir waren alle nass vom Regen und es gab auch böse Leute, die uns überfielen. In Budapest hatte ich genug und kaufte ein Zugticket nach Stockholm. Zum Glück hatte ich in Griechenland etwas Geld gespart.

Der Zug war so voll, dass ich mich zu einer Familie in ein Abteil setzen musste. Das war eine gute Entscheidung, denn die Grenzwächter haben mich nie kontrolliert. Sie dachten, ich gehöre zu dieser Familie. Unterwegs habe ich viel mit dem kleinen Kind dieser Familie gespielt, bis spät in die Nacht. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Am Morgen früh hörte ich dann im Halbschlaf die Durchsage «Zurich, Switzerland». Ich bin aufgeschreckt und dachte, ah ich bin in Schweden, hier muss ich aussteigen.

Dann bin ich im Hauptbahnhof umhergeirrt. Ich hoffte, dass mir jemand den Weg zu einem Flüchtlingsheim zeigen könnte. Doch alle Menschen hatten es sehr eilig. Draussen auf der Strasse fuhren alle Leute Velo. Ich dachte: «Oje, du bist in einem Land, wo die Leute sich nicht einmal ein Auto leisten können.» Das war meine erste Erfahrung mit der Schweiz, die ich damals immer noch für Schweden hielt.

Dass ich nicht in Schweden bin, glaubte ich erst, als es mir in einer Befragung gesagt wurde.

Irgendwann sprach ich einen Mann an, weil ich dachte, dass er aus Afghanistan sein könnte. Er war dann aber aus Pakistan, trotzdem konnten wir uns mit Händen und Füssen verständigen. Er gab mir eine Karte mit dem Weg zum EVZ (Empfangs- und Verfahrenszentrum) in Basel, kaufte mir sogar ein Zugbillett. Am 7. September 2010, knapp fünf Jahre, nachdem ich meine Familie im Iran verlassen hatte, kam ich schliesslich in Basel an und stellte im EVZ einen Asylantrag.

Dass ich nicht in Schweden bin, glaubte ich erst, als es mir in einer Befragung gesagt wurde. Ich dachte: Na ja, dann halt die Schweiz. Es war wohl Schicksal.

Im EVZ musste ich relativ lange auf meinen Transfer warten, mindestens drei Monate. Dann kam ich nach Lampenberg, später nach Allschwil. In Baselland bekommt man als Flüchtling keinen Deutschkurs. Die Leute im OeSA (Ökumenischer Seelsorgedienst für Asylsuchende) halfen mir aber, Deutsch zu lernen. Nachdem ich einige Kurse besucht hatte, fing ich damit an, im Bus oder im Tram Leute anzusprechen. Natürlich wollten nicht alle mit mir sprechen, einige aber schon. Das half mir, die Sprache zu lernen.

«Es war ein weiter Weg vom Iran bis nach Sissach, und ich würde nie behaupten, dass ich das alleine geschafft habe.» (Bild: Eleni Kougionis)

Der Entscheid kam im Frühling 2013. Zuerst wollte ich den Brief nicht öffnen, aus Angst, er sei negativ. Ich hatte an diesem Tag ein Fussballgrümpeli gegen Rassismus und ich wollte nicht traurig sein beim Fussballspielen. Eine Kollegin öffnete den Brief für mich und winkte mir von der Tribüne aus freudig zu. Da wusste ich: Du darfst vorläufig bleiben.

Es war schwierig, eine Arbeit zu finden. Denn für den Chef ist es mühsam, die vielen Formulare auszufüllen. Ausserdem kann er sich nicht darauf verlassen, dass ein vorläufig Aufgenommener in der Schweiz bleiben darf. Doch ich hatte wieder einmal Glück.

Ein Freund hat mich einmal nach Liestal mitgenommen ins Fussballtraining. Ich ging regelmässig hin und lernte ganz viele Leute kennen. Einer davon, ein Italiener, lud mich dann ein, mit ihm zu einem Kirchenfest zu kommen. Ich bin zwar als Moslem geboren, würde mich aber nicht als gläubig bezeichnen. Zu diesem Kirchenfest ging ich mit, einfach weil es mich interessierte. Dort traf ich wieder viele Menschen, unter anderem auch meine heutige Chefin.

Zuerst spielte ich mit ihrem Hund, dann sprachen wir lange miteinander. Sie war sehr interessiert und stellte viele Fragen. Später fand ich heraus, dass sie in Sissach einen Coiffeursalon hat, wo viele junge Leute arbeiten. Ich bewarb mich einfach dort und durfte dann eine Schnupperlehre machen. Später eine Vorlehre, danach ein Berufsattest und seit August mache ich das eidgenössische Fähigkeitszeugnis.

Das alles war nur möglich, weil sich meine Chefin so für mich eingesetzt hat. Sie ist meganett. Sie hat mir auch dabei geholfen, eine Wohnung zu finden. Es war ein weiter Weg vom Iran bis nach Sissach, und ich würde nie behaupten, dass ich das alleine geschafft habe. So viele Menschen haben mir geholfen, mich unterstützt und an mich geglaubt. Mein grosser Traum ist es, auch einmal jemandem helfen zu können. Noch ist meine Hand leer, aber vielleicht habe ich auch einmal einen Coiffeursalon.»

«Ich fing ich an, im Bus oder im Tram Leute anzusprechen. Natürlich wollten nicht alle mit mir sprechen, einige aber schon. Das half mir, die Sprache zu lernen.» (Bild: Eleni Kougionis)

* Gemäss Dublin-Abkommen hätte Rohula Ahmadi sich damit die Chance auf Asyl in der Schweiz verspielt. Doch seit 2011 verzichtet der Bund auf eine Rückführung von Asylsuchenden nach Griechenland. Dies nachdem der europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, dass Griechenland nicht in der Lage sei, ein ordentliches Asylverfahren durchzuführen. (zurück nach oben)