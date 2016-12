Sicherheit

20.12.2016, 15:27 Uhr

Basler Polizei verstärkt nach Berliner Anschlag ihre Präsenz an den Weihnachtsmärkten

Die Basler Polizei verstärkt ihre Präsenz an den Weihnachtsmärkten und an den Silversterveranstaltungen. Sie reagiert damit nach eigenen Angaben auf den Anschlag in Berlin. Von Dominique Spirgi

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt (Bild) will die Basler Polizei ihre Präsenz an den Weihnachtsmärkten und an Silvester verstärken. (Bild: REUTERS/Christian Mang)

Weihnachtskugeln und Kerzen hier, Polizisten in Uniform und mit umgehängten Maschinenpistolen gleich daneben: Als Reaktion auf den Anschlag in Berlin hat die Basler Polizei ihre Präsenz und weitere Sicherheitsmassnahmen an den Basler Weihnachtsmärkten verstärkt. Dazu gehören auch bauliche Massnahmen, mit denen die Zufahrt zu den Marktplätzen erschwert wird.

Die von der Polizeileitung angeordneten Massnahmen entsprechen jenen, die bereits nach dem Anschlag in Nizza vom vergangenen Sommer bei der Bundesfeier am Rhein zur Anwendung kamen, teilt das Justiz- und Sicherheitsdepartement mit.

Keine besondere Bedrohungslage in Basel

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass für Basel und die Schweiz nach wie vor keine neuen Erkenntnisse über eine Veränderung der Bedrohungslage vorlägen. Mit den getroffenen Massnahmen trage die Kantonspolizei der aktuellen Lage im nahen Ausland Rechnung.