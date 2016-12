Heisser Kaffee für Flüchtlinge, Yetis im Baselbiet und ein neuer Eishockey-Trainer

20.12.2016, 10:59 Uhr

Verunsicherte Hausbesitzer auf dem Bruderholz

Die fiskalische Neubewertung ihrer Liegenschaften und die damit verbundene Erhöhung des Eigenmietwerts verunsichert die Hausbesitzer im klassischen Einfamilienhausquartier Bruderholz. Das «Regionaljournal Basel» von SRF berichtet über eine Informationsveranstaltung des Quartiervereins Bruderholz und der FDP. Sonderlich viel Aufschluss hat die Veranstaltung offensichtlich nicht gebracht, ausser der Erkenntnis, dass ein Gang vor Gericht wahrscheinlich nicht viel bringt.

Dass in diesem Zusammenhang einiges an Verwirrung herrscht, zeigt eine Medienmitteilung aus dem zuständigen Basler Finanzdepartement. In verschiedenen Zeitungsartikeln sei die durchschnittliche Erhöhung des Eigenmietwerts falsch ausgewiesen, weil die Erhöhung von Verkehrs- und Eigenmietwerten verwechselt worden seien. Korrekterweise müsse von einer durchschnittlichen Erhöhung des Eigenmietwerts um 18 Prozent ausgegangen werden.

Alles verstanden? Wenn nicht, bringt vielleicht ein Blick in den regierungsrätlichen Bericht auf eine Motion von FDP-Grossrat Christophe Haller zur Eigenmietwerterhöhung Aufschluss:

Wo sich Fuchs und Hase nicht mehr im ÖV gute Nacht sagen können

Vom ÖV abghängt: Ramlinsburg. (Bild: ramlinsburg.ch)

Fünf Oberbaselbieter Dörfer wurden mit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember an den Wochenenden vom öffentlichen Verkehr abgehängt. Die «bz Basel» hat sich in den betroffenen Dörfern Bennwil, Lauwil, Liedertswil, Ramlinsburg und Lampenberg umgehört. Die Empörung bei den Betroffenen ist gross. Es sei nicht mehr möglich, ohne eigenes Auto Freunde und Bekannte zu besuchen, beklagen sie sich.

«Sie träumen von einer besseren Zukunft»

Nur wenige Meter vom Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) für Asylsuchende entfernt befindet sich ein Café des Oekumenischen Seelsorgedienstes. Hier finden Betroffene etwas Abwechslung, bekommen einen heissen Kaffee, eine Kleinigkeit zum Essen und allenfalls Kleider und weitere praktische Dinge für den täglichen Bedarf. In einem Interview berichten zwei Helferinnen über den Alltag in der Wartezone.

Rochade auf dem Basler Eis

Trainer beim Eishockey-1.-Liga Club EHC Basel KLH befinden sich auf glitschigem Parkett: Das Trainergespann Reto Waldmeier und Roger Gerber, das im Sommer erst angetreten ist, muss bereits wieder weg. Neu steht Reto Gertschen an der Bande.

Weihnachten ohne Türilüü und Klingelingeling

Wem es über die Weihnachtstage allzu besinnlich wird, kann geholfen werden. Raus ins Getümmel der zahlreichen Xmas-Partys, die Basel zu bieten hat! Hier gibt es eine handverlesene Auswahl: