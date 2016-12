Ausgetreten

19.12.2016, 13:45 Uhr

Grüner Basler Grossrat wechselt zurück zur SP

19.12.2016, 13:45 Uhr

Nach zehn Jahren bei den Grünen schliesst sich Grossrat Talha Ugur Camlibel wieder der SP an. Das Grüne Bündnis verliert damit einen im Herbst hinzugewonnen Sitz. Von sda und Yen Duong

Sein Wechsel sorgt für Kritik: Grossrat Talha Ugur Camlibel. (Bild: Roland Schmid)

Der Basler Grossrat Talha Ugur Camlibel tritt aus der Grünen Partei aus. Er wird sich der SP anschliessen. Diese verliess der 62-Jährige vor rund zehn Jahren, um den Grünen beizutreten.

Mit seinem Wechsel sorgt Camblibel für Unmut in der Partei. Es sei unverständlich, dass Camlibel seine Wechselabsicht der Fraktion erst nach den Wahlen bekannt gegeben habe, teilten die Grünen am Montag mit. Dies sei auch gegenüber dem Wahlvolk unfair. Mit dem Wechsel verliere das Grüne Bündnis bereits vor dem Beginn der neuen Legislatur den in den Wahlen vom Herbst hinzugewonnen Sitz.

Camlibels Stimme bleibe immerhin im rot-grünen Lager, schreibt die Partei weiter. Bei den Wahlen Ende Oktober gewannen sowohl die SP wie auch das Grüne Bündnis je einen Sitz. Im 100 Mitglieder zählenden Parlament verfügen sowohl das rot-grüne wie auch das bürgerliche Lager über je 48 Sitze. Vier Sitze gewann die GLP. Das Grüne Bündnis kommt in der neuen Legislatuar weiterhin auf 13 Sitze, die SP neu auf 35.

Wie Camlibel sagt, sei der Entscheid, zur SP zurückzukehren, erst nach den Wahlen gefallen. «Der Entscheid, die Grünen zu verlassen, fiel erst nach einer sehr unangenehmen Fraktionssitzung vor wenigen Wochen.» Nähere Angaben zu dieser Sitzung will er keine machen. «Ich blicke aber ohne Reue und Wut auf meine Zeit bei den Grünen zurück», so Camblibel.

Bertschi geht, Steinle kommt

Die Fraktion der Grünen muss zudem einen weiteren Verlust hinnehmen: Nora Bertschi tritt aus beruflichen Gründen aus dem Grossen Rat zurück. Bertschi wird stellvertretende Leiterin im Amt für Sozialbeiträge. Diesere Job sei mit ihrem ein Mandat im Grossen Rat nicht mehr vereinbar, schreibt ihre Partei.



An Bertschis Stelle wird die Erstnachrückende Lea Steinle die Grünen in der Fraktion Grünes Bündnis vertreten. Nora Bertschi wird sich gemäss Mitteilung aber bei den Grünen weiterhin als Mitglied des Vorstandes und der Geschäftsleitung zur Verfügung stellen.