«Das Freizügigkeits-Abkommen muss weg»: Auns lanciert Kündigungsinitiative

¶ Das Parlament will den «Inländervorrang light», die SVP stampft deshalb auf neuen Wegen weiter. Und zwar will sie auf kantonaler Ebene mit Einzelinitiativen die «masslose Zuwanderung» begrenzen und einen «griffigen Inländervorrang» durchsetzen. In Zürich legt die SVP bereits los, weitere Kantone sollen folgen. Empfohlen von Tino Bruni. Anschauen bei «Tele Züri»

Linkempfehlung

¶ Sowohl in der Forschungsliteratur als auch in den internationalen Medien gilt die SVP als Lehrbeispiel für den Aufschwung des Rechtspopulismus, schreibt der Professor für Zeitgeschichte Damir Skenderovic. Denn nirgendwo sonst haben fremdenfeindliche Parteien mit populistischen Parolen gegen die «Elite» eine so lange Tradition wie in der Alpenrepublik. Und nirgendwo sonst waren sie so erfolgreich. Ein Blick zurück. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen bei «Geschichte der Gegenwart»