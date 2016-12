So rekrutiert Exit seine Suizidhelfer

Sport in der Region

¶In der Basketball-Nationalliga-A ist am Sonntag Rekordmeister Fribourg Olympic beim Spitzenkampf zu Gast in Birsfelden bei den Starwings. Auch ansonsten hat das letzte Sport-Wochenende vor Weihnachten einiges zu bieten in Basel und Umgebung.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen