Jans im Jubel, Lonza in Kauflaune und «The Voice» wehmütig

15.12.2016, 10:50 Uhr

Dieses Mal siegt Beat Jans



Am Mittwochabend fand die Delegiertenversammlung der SP Basel-Stadt statt. Grosses Traktandum: Parolenfassung zur USR III.

Es war wiederum das Duell zwischen Eva Herzog und Beat Jans, das bereits bei einem Streitgespräch mit der TagesWoche eskalierte.

Der SP-Nationalrat punktete bei den Delegierten mit einer Wutrede. Neben Jans wirkte Herzogs Ansprache blutleer.

Dieses Mal entschied Jans das Duell klar für sich: Nach rund eineinhalb Stunden Debattieren waren die Meinungen der SP-Delegierten gemacht. Die Partei beschloss mit 84 zu 47 Stimmen die Nein-Parole zur umstrittenen Steuerreform.

Basel soll in Bern mit Schneider-Schneiter mehr gehört werden



Die CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ist neue Präsidentin der Handelskammer beider Basel.

Sie löst Thomas Staehelin ab, der 16 Jahre lang Präsident des Verbandes war.

Schneider-Schneiter will der Region in Bern wieder mehr Gehör verschaffen, wie sie der «bz Basel» sagt: «Die Region soll in Bern gehört werden. Bern soll aber auch vermehrt wieder nach Basel kommen.»

Auch möchte die Biel-Benkerin mehr Start-ups nach Basel holen.

Lonza kauft für 5,5 Milliarden Dollar ein



Der Basler Pharmazulieferer Lonza übernimmt die amerikanische Capsugel.

Kostenpunkt: 5,5 Milliarden Dolllar.

Es handelt sich um die grösste Übernahme in der Firmengeschichte von Lonza.

Gemäss der «Basler Zeitung» halten Händler diesen Preis für hoch.

Nach 50 Jahren ist Schluss: Christoph Schwegler muss das Mikrofon abgeben



Christoph Schwegler hört nach 50 Jahren unfreiwillig auf: Der Kultmoderator präsentiert am Sonntag zum letzten Mal «seinen» Country Special auf SRF.

Er fühlte sich wehmütig – er hätte gerne weitergemacht, sagt Schwegler im Interview.

Auch verrät der Basler, dass ihn Roger Schawinski mal abwerben wollte.

Mahnwache für Aleppo

Das Leiden in Aleppo hört nicht auf. Tausende Zivilisten und Kämpfer sitzen in der nordsyrischen Stadt fest. Sie richten verzweifelte letzte Worte an die Welt, wie auf dem untenstehenden Video zu sehen ist. Am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr findet auf dem Claraplatz eine Mahnwache für die Opfer in Aleppo statt. Weitere Infos dazu gibt es hier.