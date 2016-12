Rote Zahlen

14.12.2016, 20:05 Uhr

Dem BL-Budget 2017 vergeht das Lachen

Der Baselbieter Landrat hat am Mittwochabend die Beratungen zum Budget 2017 aufgenommen. Nachdem die Regierung noch mit einem Überschuss gerechnet hatte, sieht das Budget in der Fassung der Finanzkommission ein Defizit von 18,9 Millionen Franken vor. Von sda

Das Eintreten auf das Budget war im Landrat unbestritten. Ebenso kündigte die Mehrheit der Fraktionen an, dass sie dem Budget zustimmen werde. Einzig die SP hielt fest, dass sie dies nur tun werde, wenn von ihnen gestellte wichtige Anträge durchkommen. Das Budget sei ein weiteres Abbauprogramm.

Zusammen mit der Grünen/EVP-Fraktion stellte sich die SP in der Eintretensdebatte etwa gegen Sparen in der Bildung. Dies sei die einzige Ressource, die es in der Schweiz gibt.

Die bürgerlichen Parteien betonten ihrerseits, dass der Wille zum Sparen aufrecht erhalten bleiben müsse. Dazu brauche es einen absoluten Sinn für Notwendigkeiten, sagte ein SVP-Sprecher. Der Trend zeigt gemäss einem FDP-Sprecher zwar in die richtige Richtung, doch die Erholungs-Tendenzen seien zaghaft. Die CVP/BDP-Fraktion lobte im Weiteren das Engagement der Regierung.

Bisher alle Budgetanträge abgelehnt

Mehrere Fraktionen machten jedoch auch darauf aufmerksam, dass die Aussichten nicht rosig seien, dies unter anderem mit Blick auf die Entwicklungen bei der Pensionskasse oder die steigenden Gesundheitskosten. Das Budget sei daher zu optimistisch, hielt etwa der Fraktionssprecher von GLP/G-U fest.

Vom Landrat waren insgesamt 14 Budgetanträge eingereicht worden; zwölf von der SP, zwei aus der Grünen/EVP-Fraktion. Die Regierung lehnt alle Anträge ab, da sich der Aufwand nicht erhöhen soll.

Die am Mittwochabend besprochenen sechs Anträge lehnte das Parlament mit jeweils rund 50 Nein-Stimmen ab. Beantragt waren damit etwa eine Erhöhung der Prämienverbilligung sowie mehr Geld für die Sicherung von kantonalen Lehrstellen oder für die Denkmalpflege.

Von schwarzen zu roten Zahlen

In der Fassung der vorberatenden Finanzkommission sieht das Budget einem Aufwand von 2,661 Milliarden Franken vor. Demgegenüber steht ein budgetierter Ertrag von 2,643 Milliarden Franken, was ein Defizit von 18,9 Millionen Franken ergibt. Die Nettoinvestitionen für 2017 betragen 261 Millionen Franken. Der Finanzierungssaldo der Gesamtrechnung ist mit 226,2 Millionen Franken negativ.

Dass aus dem ursprünglich von der Regierung vorgesehenen Überschuss von 6,2 Millionen Franken nichts wird, zeigte sich Ende September schon einen Tag nach der Präsentation des Budgets 2017: Der Landrat fällte zwei Entscheide, die den Voranschlag um 20 Millionen Franken verschlechterten.

Hauptbrocken der Budgetverschlechterung sind der vom Landrat beschlossene Verzicht auf einen Selbstbehalt beim Abzug für Krankheitskosten sowie die Begrenzung des Steuerabzugs für Fahrkosten auf 6000 Franken. Weitere nach der Budgetpräsentation von der Regierung lancierte Anträge, denen die Finanzkommission zugestimmt hatte, werden im Landrat am Donnerstag besprochen.

So soll das Parlament für die Reorganisation der Polizei 430'000 Franken bewilligen. Weitere 4,4 Millionen Franken beantragt die Regierung für die Aufstockung der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) an das Kantonsspital und die Psychiatrie. Die bisher geplante substanzielle Kürzung der GWL würde zu einem unerwünschten Leistungsabbau führen.