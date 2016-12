Einkaufen

14.12.2016, 16:23 Uhr

Musik Hug zieht nach Allschwil um

Musik Hug hat mit seinen Mitarbeitenden eine gemeinsame Lösung für die drohende Schliessung gefunden. Das Fachgeschäft schliesst zwar seinen Standort in der Freien Strasse – eröffnet aber eine Filiale in Allschwil. Von Yen Duong

Musik Hug zieht von der Innenstadt nach Allschwil. Neun der 21 Stellen können dadurch erhalten werden. (Bild: Nils Fisch )

Im Oktober gab das traditionsreiche Fachgeschäft Musik Hug bekannt, dass es seine Filialen in Basel und St. Gallen schliessen wolle. Als Grund für die geplante Schliessung wurde das schwierige Marktumfeld angegeben. Der einst lukrative Verkauf von Tonträgern sei komplett weggebrochen.

In der Basler Filiale in der Freien Strasse arbeiten 21 Angestellte, denen die Kündigung drohte. Neun von ihnen können nun aufatmen: Sie werden ihren Job nicht verlieren. Während andere Unternehmen ihre Mitarbeitenden vor vollendete Tatsachen stellen, hat sich Musik Hug die Mühe gemacht, mit seinem Personal im Konsultationsverfahren einen Ausweg aus der Misere zu finden. Die Lösung sieht vor, dass der Standort in der teuren Freien Strasse zwar geschlossen, als Ersatz im März 2017 jedoch eine Filiale in Allschwil eröffnet wird.

«Unsere Mitarbeitenden haben sich sehr um eine Lösung bemüht und sind mit fundierten und erfolgversprechenden Ansätzen auf uns zugekommen. Wir sind froh, dass wir eine so gute Lösung gefunden haben und damit auch mehrere Stellen in der Region Basel erhalten können», heisst es in der Mitteilung von Musik Hug.

Ausverkauf im Januar

Der Laden in der Freien Strasse soll nach einem Ausverkauf im Januar geschlossen werden. Der neue Standort an der Binningerstrasse in Allschwil ist 500 Quadratmeter gross und gemäss Musik Hug verkehrstechnisch «ideal» erschlossen.

Die Sortimentsschwerpunkte in Allschwil liegen auf «Piano, Digitalpiano und Blasinstrumenten sowie Harfen». Auch vor Ort wird es eine Werkstatt für Pianos und Blasinstrumente geben.

Die Gruppe Musik Hug freue sich auf die Weiterführung der traditionsreichen Geschichte in Basel, heisst es weiter in der Mitteilung.