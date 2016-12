FC Basel

15.12.2016, 15:03 Uhr

Dreimal sonntags um 13.45 Uhr – die FCB-Termine im dritten Quartal

15.12.2016, 15:03 Uhr

Von seinen fünf Heimspielen im dritten Saisonquartal trägt der FC Basel drei an einem Samstag aus. Zwei Sonntagspartien wurden von der Swiss Football League auf die Anspielzeit 13.45 Uhr angesetzt. Von Christoph Kieslich

Die Termine für das dritte Saisonviertel stehen. Der FC Basel spielt fünf Mal zu Hause und schliesst das Quartal mit dem Heimspiel gegen YB ab. (Bild: welovefootball.ch)

Am Samstag, 4. Februar, geht es für den FC Basel in der Super League mit einem 20-Uhr-Spiel weiter. Dann empfängt der Meister und souveräne Tabellenführer den FC Lugano im St.-Jakob-Park.

Die von der Swiss Football League am Donnerstag veröffentlichten Ansetzungen sehen für den FCB drei weitere Samstagsspiele vor, wobei er einmal, in der 20. Runde in Thun, um 17.45 Uhr spielt. Von den fünf Sonntagsspielen sind drei zur wenig geschätzten Anstosszeit um 13.45 Uhr terminiert, darunter die beiden Heimspiele gegen Lausanne (19.2.) und eine Woche später gegen Luzern (26.2.).

Zweimal sonntags zum Free-TV-Termin

Am Sonntagstermin 16.00 Uhr mit den Free-TV-Übertragungen bei SRF kommt der FCB in Sion (12.3.) sowie zum Abschluss des dritten Saisonsviertels zum Zug, wenn die Young Boys in Basel zu Gast sein werden (9.4.).

Zu den neun Punktspielen kommt im anstehenden Quartal für den FC Basel noch der Viertelfinal im Schweizer Cup hinzu: Am Donnerstag, 2. März (20.30 Uhr) empfängt der FCB den Erzrivalen FC Zürich. Der Ticketverkauf für diesen Schlager soll Mitte Januar beginnen, wie der FCB informiert.

Alle Termine im Überblick Die Termine des FC Basel im dritten Saisonquartal 2016/17 Runde Wochentag Datum Uhrzeit Partie 19 Sa 4. Februar 20.00 FCB–FC Lugano 20 Sa 11. Feburar 17.45 FC Thun–FCB 21 So 19. Februar 13.45 FCB–Lausanne-Sport 22 So 26. Februar 13.45 FCB–FC Luzern Cup Do 2. März 20.30 FCB–FC Zürich 23 So 5. März 13.45 FC Vaduz–FCB 24 So 12. März 16.00 FC Sion–FCB 25 Sa 18. März 20.00 FCB–Grasshoppers 26 Sa 1. April 20.00 FC St. Gallen–FCB 27 So 9. April 16.00 FCB–Young Boys