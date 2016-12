FC Basel, Einzelkritik

11.12.2016, 00:07 Uhr

Blumen für den Captain und ein Goalgetter macht seinen Job

11.12.2016, 00:07 Uhr

Kaum ein Spieler des FC Basel brachte eine Leistung, die er sich hübsch verpackt unter den Weihnachtsbaum legen würde. Zu denen, die den Anforderungskatalog erfüllten, gehörte dieses Mal Marc Janko, der mit seinem siebten Saisontor obendrein den 1:0-Sieg gegen den FC St. Gallen sicherstellte. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Marc Janko (links) sichert mit seinem siebten Saisontor dem FC Basel den 1:0-Sieg gegen St. Gallen und damit den Zwölf-Punkte-Vorsprung über die Winterpause. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Tomas Vaclik | Torhüter



Alles, was aufs Basler Tor kam, war bei ihm in guten tschechischen Händen. Die heikelste Szene hatte er in der 31. Minute zu meistern, als Albian Ajeti nach feiner Ballmitnahme vor ihm auftauchte. Macht unter dem Strich das siebte von 18 Meisterschaftsspielen ohne Gegentor.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger



Hoch und runter marschierte er auf seinem rechten Flügel, bis zur ersten vernünftigen Flanke dauerte es aber dann bis zur 81. Minute – Elyounoussi vergab diese Chance. Seine wichtigste Tat in der Defensive war der abgeblockte Schuss von Babic aus aussichtsreicher Position in der Schlussphase.

Blas Riveros | linker Aussenverteidiger



Gehörte am Dienstag 90 Minuten lang zum U19-Team des FC Basel, das erstmals die Gruppenphase der Youth League überstanden hat. Hatte in seinem vierten Liga-Einsatz noch genügend Körner, um ein paar Mal seinen Speed überzeugend einzusetzen. Nach hinten hatte er ein, zwei kleine Wackler, so in der Nachspielzeit, als Aratore noch einmal Gefahr heraufbeschwor.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger



Nachdem er viel Kritik einstecken musste, war der Jahresabschluss okay. Verteidigte schnörkellos, bereinigte zusammen mit Vaclik die Grosschance für Ajeti (31.) und wird sich freuen, mit einem Spiel ohne Gegentor und ohne Eigenfehler in die Pause gehen zu können.

Eder Balanta | linker Innenverteidiger



Nahm es meistens mit dem aus der Basler Jugendarbeit hervorgegangenen Albian Ajeti auf und war meistens auf der Höhe. Zupackend im Zweikampf, ein Fehler war eigentlich nicht auszumachen bis auf die Szene in der Nachspielzeit, als Aratore erst an Riveros, dann am Kolumbianer vorbeizog.

Taulant Xhaka | defensiver Mittelfeldspieler



Lieferte ein Laufpensum ab nach dem Motto: Nach dem Spiel habe ich drei Wochen Zeit, um mich auszuruhen. Dabei gelang nicht alles, aber er gehörte dennoch zu den aktiveren Baslern, fast überall zu finden, auch da, wo es wehtut und wo man anderen wehtut. Sah deshalb seine vierte gelbe Karte, weshalb für ihn die Saison nicht am 4./5. Februar daheim gegen Lugano weitergeht, sondern frühestens eine Woche später in Thun.

Luca Zuffi | defensiver Mittelfeldspieler



Nach einer sehr diskreten ersten Halbzeit, in der man ihn fast gar nicht wahrnahm, taute er nach Seitenwechsel auf, trat zwei der vier Basler Eckbälle, jene von der rechten Seite, aber gross in Erscheinung trat er nicht. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass er hinter dem offensiv aktiveren Xhaka das defensive Gewissen gab.

Davide Callà | rechter Flügelspieler



Erhielt den Vorzug vor Elyounoussi, konnte dem Offensivspiel aber keine geistreichen Impulse verleihen. Wenn er sich mal durchtankte, blieb der Pass hängen, war der Pass zu ungenau oder verfehlte sein Schuss wie in der 22. Minute das Ziel meilenweit.

Renato Steffen | linker Flügelspieler



Schied wie schon gegen Arsenal angeschlagen aus, diesmal in der 74. Minute, getroffen an derselben Stelle, wie er mit schmerzvollem Gesicht zu Protokoll gab. War bis dahin ein emsiger, aber nicht von Musse geküsster Akteur. Gab den ersten Schuss aufs Sankt Galler Tor ab (3.), ansonsten verpufften wie bei Callà viele Ansätze. Bis auf die 48. Minute und seine schöne, direkt gespielte Vorlage zum Tor des Abends. Das war der achte Assist für Steffen, womit er neben Delgado der beste Vorlagengeber des Basler Fussball-Halbjahres ist.

Matias Delgado | zentraler offensiver Mittelfeldspieler



Vor dem Spiel erhielt der Captain aus der Hand des Präsidenten einen Blumenstrauss für das 250. Spiel im FCB-Dress. Ein Tor oder ein Assist wollte Delgado an diesem Freudentag nicht gelingen, der ideale Pass von IHM auf Steffen machte jedoch den Weg frei zum Siegtor. Tat sich ausserdem in der einen oder anderen Pressingsituation hervor, spielte einen No-Look-Pass der feineren Art auf Janko, den die Schiedsrichter im Abseits gesehen haben wollten.

Marc Janko | Angriffsspitze



Machte sein siebtes Saisontor, das dem FCB den Sieg und den Zwölf-Punkte-Vorsprung sicherte. Damit hat man als Stürmer eigentlich schon seine Daseinsberechtigung unterstrichen, aber der Österreicher war nach etlichen Auftritten, bei denen er Roy-Makaay-Gedächtnis-Ballberühungswerte erreichte, endlich wieder einmal im Spiel mit eingebunden, gewann Kopfballduelle gegen Haggui, legte Bälle gut ab, versemmelte eine der wenigen klaren FCB-Chancen (17.) und traf schliesslich im Fallen zum 1:0. Ein Tor, das er nach einem Abschlag von Vaclik mit Kopfballablage selbst einleitete.

Mohamed Elyounoussi | Flügelspieler



Kam in der 62. Minute für Callà, strahlte mehr Torgefahr aus als sein Vorgänger, war aber zu fahrig im Abschluss. So in der 81. Minute, als er eine schöne Lang-Flanke mit dem Kopf neben das Tor setzte.

Birkir Bjarnason | Flügelspieler



Wurde in der 74. Minute für den angeschlagenen Steffen eingewechselt, hatte noch ein paar vielversprechende Szenen vom rechten Flügel kommend, ein persönlich versöhnlicher Abschluss unter ein Spätjahr, in dem er mehr und mehr abbaute, wollte dem Isländer aber nicht gelingen. Zeit, dass Ferien sind nach einem aufregenden 2016.

Alexander Fransson | zentraler Mittelfeldspieler

Ersetzte in der 91. Minute Delgado und war zur kurz im Einsatz, um bewertet werden zu können.

Bewertungsdurchschnitt: 4,3

Nicht eingesetzt beim FC Basel: Vailati (Tor), Gaber, Hoegh, Boëtius

