Super League

10.12.2016, 16:59 Uhr

LiVE: Das letzte Spiel vor Weihnachten (20 Uhr, #rotblaulive)

90 Minuten bleiben auf dem Rasen, bevor der FC Basel als Tabellenführer in die Winterpause geht. Der FC St. Gallen ist heute um 20 Uhr der letzte Gegner des Jahres. Hier sind Sie noch einmal live mit dabei, unter dem Twitter-Hashtag sind Sie zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Gleicht in der ersten Partie gegen St. Gallen den Rückstand aus: Matias Delgado, Basler Captain und Lenker im offensiven Mittelfeld des Meisters. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Drei Punkte für ein bisschen Frieden unter dem Weihnachtsbaum: Seydou Doumbia, Andraz Sporar und Geoffroy Serey Dié fallen beim FC Basel für den letzten Match des Jahres aus. Und Marc Jankos Einsatz gegen den FC St. Gallen (Samstag, 20 Uhr) ist fraglich. Nach den Enttäuschungen in Bern und in der Champions League will sich Urs Fischer mit seiner Mannschaft mit einem Heimsieg in die dreiwöchigen Ferien verabschieden, und der Trainer sagt: «Es wird auf die Zähne gebissen.» » Die Lage beim Meister vor dem letzten Spiel

Lichtblick im Nebel: Das Scheitern in der Champions League trübt die Zwischenbilanz des FC Basel im nationalen Umfeld. Einerseits ist der Europacup zum Massstab der öffentlichen Wahrnehmung geworden, auf der anderen Seite gibt es eine Sehnsucht nach Sinnstiftendem. Diese merkwürdige Situation birgt auch Chancen. » Einschätzung zur Ausscheiden des FC Basel aus der Champions League

Der FC St. Gallen steigt in den eSport ein: Der FC St. Gallen, nächster Gegner des FC Basel auf dem Rasen, macht seine ersten Schritte im virtuellen Sport. Er engagiert einen 17-jährigen Profigamer, der die Ostschweizer im Bereich des Video-Spiele-Fussballs repräsentieren soll. » Die nächsten Schritte im professionellen Sport

