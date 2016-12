NHL

Mark Streit trifft und siegt

Mark Streit und den Philadelphia Flyers läuft es in der NHL derzeit nach Wunsch. Der Berner Verteidiger leitet mit dem Treffer zum 1:2 die Wende zum 6:5-Sieg gegen die Edmonton Oilers ein. Von sda

Mark Streit kämpft gegen den am Boden liegenden Mark Letestu von den Edmonton Oilers um die Scheibe (Bild: sda)

Nach 33 Minuten nahm Streit ein Zuspiel von Travis Konecny an der blauen Linie direkt ab und hämmerte den Puck mit dem Weitschuss in die hohe Ecke. Streits fünfter Saisontreffer bildete den Auftakt zur Wende.

Auch wenn die Flyers noch einmal mit zwei Treffern in Rückstand gerieten (3:5), am Ende feierte das Team den siebenten Sieg in Folge. Zum entscheidenden 6:5 des Österreichers Michael Raffl eineinhalb Minuten vor dem Ende steuerte Streit noch einen Assist bei. In der Eastern Conference ist Philadelphia im ausgezeichneten 4. Rang klassiert.

In der Nacht auf Freitag standen zahlreiche weitere Schweizer im Einsatz. Patrick Bärtschi und Luca Sbisa entschieden mit ihren Vancouver Canucks das Schweizer Duell gegen Joel Vermin und Tampa Bay Lightning mit 5:1 für sich. Keiner der Schweizer durfte sich aber einen Skorerpunkt notieren lassen.

Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala verloren mit den Nashville Predators in Dallas 2:5. Und Denis Malgin musste beim 1:5 seiner Florida Panthers gegen die Pittsburgh Penguins ebenfalls als Verlierer vom Eis. Auch sie blieben alle ohne persönliche Ausbeute.