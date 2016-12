Handball, RTV Basel

Der Coup gegen einen Giganten

Der RTV Basel gewinnt gegen die Kadetten Schaffhausen mit 30:27 (17:13). Der Serienmeister und Champions-League-Teilnehmer geht im Rankhof als Verlierer vom Platz, weil bei den Baslern der Torhüter einen starken Abend einzieht und ihr Topscorer mit einer fabelhaften Wurfquote überzeugt. Der Sieg täuscht allerdings über die schwache Saisonphase des RTV hinweg. Von Samuel Waldis

Zweitbester Werfer seines Teams: Rares Jurca (links) erzielt gegen die Kadetten fünf Tore, nur Bruno Kozina ist mit zehn Treffern erfolgreicher. (Bild: keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Eigentlich schade, dass nur 300 Menschen im Rankhof zugegen waren. Gut, am gleichen Abend zeigte das Schweizer Fernsehen das Spitzenspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Und die ganze Sportszene in Basel weiss, wie der Fussball alles andere in den Schatten stellt.

Trotzdem: Das Spiel zwischen dem RTV Basel und den Kadetten Schaffhausen hätte mehr Zuschauer verdient. Denn den Baslern gelang ein veritabler Coup, den keiner erwarten durfte. Als Tabellenführer waren die Munotstädter ins Hirzbrunnenquartier gereist, als neunfacher Meister der letzten zwölf Jahre, als Team, das seit 1993 bis auf zwei Spielzeiten immer im Europacup spielte.

Gegen diese Kadetten gewann der RTV mit 30:27 und schafft so die zweite bemerkenswerte Leistung: nach der Überraschung zu Saisonbeginn, als die Basler kurzzeitig die Hierarchie der Liga ausgehebelt und von der Tabellenspitze gegrüsst hatten.

Feine Torhüterleistung und die grossen Augen der Konkurrenz

In der 15. Runde war Joop Fieges Mannschaft deswegen stärker als die Kadetten, weil sie in Bruno Kozina den überragenden Werfer in ihren Reihen hatte. Für zehn Tore brauchte der kroatische Aufbauer elf Versuche – eine fabelhafte Quote, die kein Schaffhauser auch nur annähernd erreichte.

Vor allem aber hatte der RTV den besseren Torhüter. Während die Kadetten drei Spieler auf dieser Position einsetzten und diese zusammen eine Abwehrquote von 14 Prozent erreichten, wehrte Sebastian Ullrich jeden dritten Schuss ab. Der Deutsche parierte beim Stand von 28:26 Markovic Zorans Versuch und ebnete so den Weg für den Basler Sieg.

Kennzahlen der Partie zwischen dem RTV Basel und den Kadetten Schaffhausen. (Bild: Screenshot handball.ch)

Der Sieg des RTV sorgt in der Liga für grosse Augen bei der Konkurrenz, hatten die Kadetten zuvor doch elf Spiele in Folge gewonnen. Aber er täuscht nicht darüber hinweg, dass die Basler seit Wochen eine schwache Saisonphase durchlaufen: Neun der letzten elf Spiele hat der Gegner gewonnen, die Basler haben mit durchschnittlich knapp 24 Toren die schwächste Offensive der Liga, und defensiv gehören sie statistisch zu den drei letzten Teams.

Nächster Termin: Duell gegen einen direkten Konkurrenten am Samstag

Der RTV steht auf dem zweitletzten Platz, drei Punkte trennen ihm vom sechsten Rang, der zur Teilnahme an der Finalrunde berechtigt. Drei Spiele bleiben den Baslern, um diesen Rückstand wettzumachen.

Am Samstag geht es für den RTV weiter: mit dem Spiel gegen den BSV Muri Bern, einen der direkten Konkurrenten um den sechsten Platz. Die Partie findet am Samstag um 19 Uhr statt im Rankhof statt.

Die Tabelle der Nationalliga A nach 15 von 18 Runden. Die sechs besten Teams qualifizieren sich am Ende dieser Qualifikation für die Finalrunde. (Bild: Screenshot handball.ch)