Mirco Müller vor NHL-Saisondebüt

¶ Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf dem Flughafen Basel-Mülhausen ist am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Der Betrieb auf dem EuroAiport (EAP) wurde nach dem Unfall eingestellt.Von sda. Weiterlesen

Grosser Rat

¶ Der Basler Grosse Rat will die Erhöhung des Eigenmietwertes abbremsen, die mit einer Liegenschafts-Neubewertung ansteht. Knappe bürgerliche Mehrheiten überwiesen am Mittwoch dazu zwei Motionen von GLP und FDP als Auftrag an die Regierung. Von sda. Weiterlesen