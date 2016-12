Unihockey

6.12.2016, 15:10 Uhr

Schweiz mit Kantersieg in die Viertelfinals

Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft qualifiziert sich an der WM in Riga direkt für die Viertelfinals. Mit einem klaren 11:3 gegen Deutschland behauptet sie den 2. Platz in der Gruppe A. Von sda

Der Schweizer Goalie Pascal Meier hat gegen Deutschland wenig zu halten (Bild: sda)

Nach den Pflichtsiegen gegen Estland (8:4) und Deutschland und der knappen Niederlage gegen Finnland (4:6) geht das Turnier für die Schweizer damit am Freitagnachmittag (15.10 Uhr) weiter. Gegner im Viertelfinal wird entweder der Dritte der Gruppe B (Lettland oder Norwegen) oder die Slowakei (2. der Gruppe C) sein. Im allfälligen Halbfinal käme es am Samstag voraussichtlich zum Duell mit dem grossen Favoriten Schweden.

Gegen Deutschland, den Neunten der letzten WM vor zwei Jahren, blieben die Schweizer im letzten Gruppenspiel erwartungsgemäss ungefährdet. Schon nach acht Minuten führte das Team von David Jansson dank Toren von Matthias Hofbauer (2), Manuel Maurer, Claudio Laely und Nico Scalvinoni 5:0. Erst nachdem Luca Graf im Mittelabschnitt zweimal in Überzahl auf 7:0 erhöht hatte, gelang den Deutschen der erste Treffer.

Für Rekordnationalspieler Matthias Hofbauer waren es im 163. Länderspiel die Tore 123 und 124. Nach seinem Assist zum 7:0 hält er nun bei 231 Skorerpunkten für die Schweiz. Mit 89 Punkten übernahm der 35-jährige Berner zudem die Führung in der ewigen WM-Skorerliste vom Norweger Willy Fauskanger (88).