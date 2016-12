Nach 16 Minuten und zwei Treffern von Lucas Pérez war jeder Traum geplatzt: Der Arsenal FC siegt diskussionslos mit 4:1 in Basel, gewinnt die Gruppe noch, weil Paris St-Germain gegen Ludogorets nicht über ein 2:2 hinauskommt. Der FC Basel scheidet aus und spielt erstmals seit 2009/10 im Frühjahr nicht mehr europäisch.

27.10.2016 um 01:22

Mit seinen Cup-Treffern zwei und drei hat Jean-Paul Boëtius nun die Hälfte aller Basler Cuptore in dieser Saison erzielt. Massgeblich beteiligt am 4:1-Erfolg in Tuggen war auch Michael Lang. Ausserdem auf dem Platz: drei 18-Jährige.