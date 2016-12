Champions League

6.12.2016, 16:08 Uhr

LiVE: Der letzte Kampf ums europäische Überwintern

(20.45 Uhr, #rotblaulive)

6.12.2016, 16:08 Uhr

Dem FC Basel bleibt ein Spiel, um doch noch in die K.o.-Phase der Europa League einzuziehen. Dafür braucht er heute Abend gegen Arsenal mehr Punkte, als Ludogorets Razgrad gegen Paris Saint-Germain macht. Um 20.45 Uhr geht es los im St.-Jakob-Park. Hier und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive sind Sie live mit dabei. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

In London ist der FC Basel kapp an einer hohen Niederlage vorbeigeschlittert – im Rückspiel braucht er heute Abend gegen den FC Arsenal mindestens einen Punkt. (Bild: Keystone/TagseWoche)

Die vage Hoffnung auf ein kleines Basler Wunder: Der FC Basel muss Arsenal London im letzten Champions-League-Spiel mindestens einen Punkt abringen, um noch einen Platz in der Europa League zu ergattern. Dafür wird er so viel Widerstandskraft und Fortune brauchen, wie er es im Verlauf dieser Kampagne noch nicht gegen einen Grossen geschafft hat. » Alles zur Lage beim Schweizer Meister

Wie Marek Suchy im Prager Unwetter einst gegen Arsenal punktete: Nach einer 0:7-Niederlage im Hinspiel holte Marek Suchy als 19-Jähriger mit Slavia Prag ein 0:0. Die Erinnerung an 2007 gibt dem Innenverteidiger Hoffnung für Dienstag, wenn der FC Basel gegen Arsenal nicht verlieren darf. » Der Innenverteidiger weiss, wie es geht

«Der Sieg gegen Manchester war der Höhepunkt»: Granit Xhaka kehrt mit dem FC Arsenal zum FC Basel zurück, wo er gross geworden ist. Vor dem Spiel am Dienstag spricht er über seine Zeit in Basel, seine Erfahrungen in London – und sein Trainer Arsène Wenger sagt frank und frei, dass er an seiner Aufstellung vom Wochenende festhalten will. » Was Granit Xhaka und sein Trainer Arsène Wenger zum Spiel in Basel sagen

Wie soll der FC Basel dieses Arsenal stoppen?: Von seiner Schokoladenseite präsentierte sich Arsenal am Wochenende, und zu den fünf Toren gegen West Ham trug Alexis Sanchez deren drei bei. Als Zweiter der Premier League und für die Achtelfinals der Champions League längst qualifiziert, werden die Londoner am Dienstag im St.-Jakob-Park zu einer harten Nuss für den FC Basel. » Rückblick auf das erfolgreiche Wochenende von Arsenal in der Premier League

Dem FC Basel winkt das sanfte Scheitern: Der Schweizer Meister hatte nach dem 0:0 in Sofia zwei Wochen Zeit, sich auf ein mögliches Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft vorzubereiten. Für die Basler eine beinahe angenehme Situation – wenn sie sich nur nicht mit schlaflosen Nächten und unzufriedenen Fans auseinandersetzen müssten. » Präsident Bernhard Heusler zum drohenden Aus





