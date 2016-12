Champions League

Suchys Schlüsselerlebnis im Unwetter von Prag gibt dem FCB Hoffnung

Der tschechische Innenverteidiger hat als 19-Jähriger einen Punkt geholt gegen Arsenal. Nach einer 0:7-Niederlage im Hinspiel erreichte Marek Suchy im Heimspiel mit Slavia Prag ein 0:0. Das gibt Hoffnung für Dienstag, wenn der FC Basel gegen Arsenal Punkte braucht. Von Samuel Waldis

So nahm das Unheil des Marek Suchy (rechts) vor neun Jahren seinen Anfang: Cesc Fabregas erzielt den ersten Treffer zum 7:0-Sieg des FC Arsenal gegen Slavia Prag. Im Rückspiel holte Suchys Team einen Punkt – und diesen braucht der FC Basel am Dienstag auch. (Bild: Keystone/Kirsty Wigglesworth)

Marek Suchy ist der Champions-League-Doyen im Kader des FC Basel. 29 Mal ist der Tscheche in der Königsklasse aufgelaufen, mit drei Teams. Angefangen hat sein Abenteuer im bedeutendsten Mannschaftswettbewerb im September 2007, mit einem 2:1-Sieg gegen Steaua Bukarest.

Soweit so gut, dürfte sich Suchy gedacht haben. Er reiste mit Slavia Prag weiter nach Sevilla, wo er 2:4 verlor. Das war ebenfalls noch nicht tragisch, schliesslich wurden die Spanier am Ende Gruppensieger. Doch was dann folgte, musste der damals 19-jährige Suchy erst einmal verarbeiten.

Der Schock im dritten Spiel

Im Emirates Stadium war der FC Arsenal Slavia Prags Gegner, Arsène Wenger schon damals über zehn Jahre Trainer der Londoner. Und die fegten die Tschechen gleich mit 7:0 (sieben zu null) vom Rasen. Theo Walcott, damals 18 Jahre alt, erzielte zwei Tore, seine ersten von inzwischen 14 in der Champions League.

Arsenal–Slavia Prag 7:0 – Biler, die Marek Suchy sich nicht mehr ansehen mag:



Theo Walcott war damals also genauso erfolgreich gegen Suchy wie neun Jahre später: Im Hinspiel stellte der englische Nationalspieler den FC Basel, für den Suchy seit Sommer 2014 verteidigt, vor schier unlösbare Probleme. Er erzielte beide Tore beim 2:0-Sieg der Londoner. «Es gibt viele Parallelen», vergleicht Suchy die laufenden Saison mit der Zeit von damals.

«Ich erinnere mich an den fürchterlichen Sturm in der zweiten Halbzeit»

Marek Suchy zum 0:0 gegen Arsenal vor neun Jahren

Das Schöne aus Suchys Sicht ist, dass sich Slavia Prag damals aufrappelte, im zweiten Spiel gegen Arsenal 0:0 spielte und so einen Punkt holte. «Dieser Punkt hat uns geholfen, am Ende den dritten Rang in der Gruppenphase zu belegen», legt Suchy die Ähnlichkeiten zur Ausgangslage des FC Basel offen: Der Schweizer Meister braucht nach einer deutlichen Angelegenheit in der ersten Partie gegen Arsenal im Rückspiel mindestens einen Punkt, um europäisch zu überwintern.

Die Sprüche von Suchys Kollegen beim FCB

«Ich hoffe, dass die Erinnerungen an diesen Punktgewinn am Dienstag helfen», sagt Suchy. Anders als vor neun Jahren, als «die Londoner im Rückspiel viele Stammkräfte geschont hatten», dürfte Arsenal am Dienstag im St.-Jakob-Park jedoch mit einer schlagkräftigen Truppe auflaufen. Schliesslich geht es für den Zweiten der Premier League noch um den Sieg in der Gruppe A.

Szene aus dem Hinspiel: Theo Walcott erzielt gegen den FC Basel mit Marek Suchy das 2:0 im Emirates Stadium. (Bild: Reuters/Stefan Wermuth)

Auf eine B-Elf darf sich der FCB also nicht einstellen. Marek Suchy bleibt aber eine weitere Hoffnung, nämlich auf eine meteorologische Hilfestellung: «Ich erinnere mich, wie es beim 0:0 von damals einen fürchterlichen Sturm gab in der zweiten Halbzeit», erzählt der tschechische Nationalspieler.

Suchy hat die Geschichte seines Punktgewinns gegen Arsenal bestimmt mit bester Absicht in der Basler Garderobe erzählt. Mit der Absicht, Motivation bei seinen Mitspielern zu wecken, den Glauben an die Machbarkeit.

Hätte er dabei mal lieber diesen Sturm nicht erwähnt. Denn prompt sei die Antwort gekommen: «Ach, deswegen habt ihr also den Punkt geholt.»

Das Team von Slavia Prag, das gegen Arsenal einen Punkt holte. Mit dabei: der 19-jährige Marek Suchy (obere Reihe, Zweiter von links). (Bild: Screenshot efezuv.blog.cz)

