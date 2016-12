#lifehack

30.12.2016, 14:47 Uhr

Neues Jahr, alte Probleme? Wir schaffen Abhilfe

30.12.2016, 14:47 Uhr

Sie sind übermüdet aufgewacht, Ihre Wohnung sieht aus wie die Muttenzerkurve nach einem Champions-League-Abend und Sie müssen bald wieder raus? Wir haben die passenden Lifehacks für Sie gesammelt. Von Hans-Jörg Walter und Amir Mustedanagić

Auch ein Lifehack: Schlechtes Bild mit Emoji's aufmotzen und der Redaktor ist zufrieden.

Der Kopf ist schwer, vielleicht schmerzt er auch noch von der Silvesternacht. Wie Sie den Kater bekämpfen, haben wir bereits erklärt.

Das hilft Ihrer Wohnung aber nicht. Onkel Ulrich und Tante Friede haben sich auf dem Sofa gefläzt, jetzt sieht es aus wie der Langhaar-Dackel der Nachbarn? Also ran an die Gummihandschuhe:

Fahren Sie mit dem Gummihandschuh über die Sitze (auch Fussböden), die Haare bleiben einfach kleben.

Regen Sie sich nicht über die Arbeit auf! Sollte der Frust trotzdem grösser werden: Eiswürfel zertrümmern! Es sind bestimmt noch ein paar übrig von der Nacht:

Wenn Sie doch nur hätten durchschlafen können! Aber der dritte Gin-Tonic drückte sicher so sehr auf die Blase, dass Sie aufstehen mussten. Mit diesem Trick liegen Sie nach dem Gang zum Klo wenigstens nicht wach: Augen zu und durch.

Halten Sie künftig Ihre Augen geschlossen auf dem Weg zum Klo. Der Körper denkt: Oh, ich schlafe noch. Zack, schlafen Sie nach dem Gang zur Toilette prompt wieder ein.

Blutspuren auf dem Klo? Sie versuchten Onkel Willi und seinen Schwiegervater Paul beim Menschärgerdich zu trennen. Klassiker: Während Sie Paul am Arm wegzogen, langte Willi zu. Passiert in den besten Familien – Versöhnung inklusive. So gehts das nächste Mal ohne Blutverlust aus:

Bei einem Faustkampf sollten Sie eine Person immer nur an der Hüfte greifen. Dadurch verliert der Streithahn nicht seine Deckung und Sie können genügend Kraft aufwenden, um ihn vom Kampf wegzuziehen.

Wäre schade geworden um das Foto, dass Sie jetzt vom Abend besitzen und als Neujahrsgruss verschicken wollen? Denken Sie nicht krampfhaft an den Anhang beim Mail.

Hängen Sie erst das Bild an und widmen Sie sich dann entspannt dem Schreiben.

Jetzt müssen Sie nur noch Onkel Willi aus Ihrem Schlafsack kriegen. Fürchten Sie sich nicht von seinen Ausdünstungen während der Nacht, die sind Sie schnell los:

Katzenstreu rein in den Schlafsack (funktioniert auch mit dem Zelt) und der Gestank verduftet.

Was gar nicht nach Rosen riecht sind Ihre Hände? Dieser elende Knoblauch fürs Söösli! Aber keine Sorge: Ab zur Kaffeemaschine.

Nehmen Sie eine knappe Hand voll Kaffeebohnen, reiben Sie die Bohnen in den Händen hin und her – nicht die Räume zwischen den Fingern vergessen!

Und was mit dem blöden Fischgeschmack ist? Helfen die Kaffeebohnen nicht: Ab an die Butter.

Hände damit einreiben, dann mit warmen Wasser und Seife abwaschen. Der Fisch ist Geschichte!

Wäre es doch nur das verpatzte Essen auch, dass Sie aufgetischt haben? Ihr neuer Vorsatz: Sie kochen nie wieder etwas aus dem Internet. Kann man machen, noch besser allerdings ist:

Immer die Kommentare auch lesen! Wertvolle Hinweise sind garantiert.

Jetzt aber ab zum nächsten Termin!

Erstmal die roten Augen loswerden.

Ohne den ewigen Kampf mit den Tröpfchen gehts indem Sie sie erwärmen. Das vereinfacht alles.

Sie wollen mit dem Auto los, spüren aber jetzt schon die Übelkeit aufsteigen? Keine Sorge, das sollte helfen:

Kopf beim Autofahren nach links und rechts neigen, mehrmals wiederholen. Die Übelkeit verschwindet. Warum? Weil der Vestibulapparat (Gleichgewichtsorgan) sich neu orientiert. Das lässt die Übelkeit verschwinden.

Bevor Sie aber sich in die eisige Kälte wagen, ein kleiner Trick gegen beschlagene Brillen:

via GIPHY

Reibe Sie Ihre Brillengläser von beiden Seiten mit Rasierschaum ein, sanft mit warmem Wasser abspülen. Voilà: der Rasierschaum verhindert, dass die Brille beschlägt – auch in Extremsituationen.

Bevor Sie jetzt aber in den Laden stürmen, um das Lieblingsgebäck für Tante Emma zu kaufen und wieder alles andere kaufen, weil Sie hungrig los sind:

Kaugummi in den Mund! Der beruhigt den Kaugummi und sie kaufen nur die leckeren Sachen, die Sie wirklich wollen.

Sollten Sie dabei ohne Schirm aus dem Haus gejagt sein und der Schneeregen setzt ein. Schützen Sie das Gebäck von Tante Emma! Wie? Simpel:

Tragen Sie den Rucksack vorne, da bleibt er viel trockener!

Ihre Tante heisst gar nicht Emma und wohnt zwei Flugstunden entfernt? Geheimtipp:

Der ruhigste Platz im Flugzeug ist ganz nah an den Flügeln.

Aber viel wichtiger!

Egal wie Ihre Tante heisst, sollte sie auch nur ein wenig abgenommen haben: Unbedingt sagen! Fortschritte sollen Anerkennung finden, auch im neuen Jahr.