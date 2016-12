Todesfall

6.12.2016, 15:35 Uhr

«Game of Thrones»-Schauspieler Peter Vaughan gestorben

Der britische Schauspieler Peter Vaughan, bekannt für seine Rolle des Aemon Targaryen in der Fantasy-Serie «Game of Thrones», ist tot. Wie seine Agentin mitteilte, verstarb er im Alter von 93 Jahren am (heutigen) Dienstag im Kreis seiner Familie. Von sda

Peter Vaughan, der Aemon aus «Game of Thrones», ist mit 93 Jahren gestorben. (Pressebild) (Bild: sda)

Vor «Game of Thrones» wirkte Vaughan in zahlreichen Fernsehproduktionen sowie in einigen Filmen von Terry Gilliam mit, darunter in «Brazil» und «Time Bandits».