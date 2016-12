CH-Kinocharts Wochenende

5.12.2016

«Fantastic Beasts» ungeschlagen, aber «Sully» mit starkem Start

Der Harry-Potter-Spinoff «Fantastic Beasts and Where to Find Them» hat auch an seinem dritten Wochenende für die meisten Kinoeintritte gesorgt - jedenfalls in der Deutschschweiz. Die Tessiner bevorzugten «Sully», der in der Deutsch- und Westschweiz auf Platz zwei kam. Von sda

Tom Hanks im Film «Sully», der dieses Wochenende in der Schweiz einen starken Start hingelegt hat. (Pressebild) (Bild: sda)

Der Film mit Tom Hanks erzählt die wahre Geschichte des «Miracle on the Hudson», als Captain Chesley «Sully» Sullenberger (Tom Hanks) einen Airbus A320 erfolgreich im Hudson River notwasserte.

In der Romandie wurde «Sully» von einem weiteren Neuzugang geschlagen: dem auch in Nordamerika führenden Animationsfilm «Vaiana», der in der Deutschschweiz erst am 22. Dezember startet.