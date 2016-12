IS zieht sich nach russischen Luftangriffen aus Palmyra zurück

¶ US-Rocksänger Bob Dylan hätte sich nie träumen lassen, einmal den Literaturnobelpreis zu bekommen. Das ging aus einer Rede hervor, die am Samstagabend bei einer Dinnergala zu Ehren der diesjährigen Nobelpreisträger in Stockholm vorgelesen wurde. Von sda. Weiterlesen

Satire

¶Viktor Giacobbo und Mike Müller führen am Sonntag letztmals durch ihre Satiresendung. Jahrelang haben sie der deutschen Schweiz und auch dem SRF selber den Spiegel vorgehalten. Am stärksten waren sie in den Rollenspielen. Und am mutigsten oft, wenn sie jungen Talenten einen Auftritt ermöglichten.Von Marc Krebs. Weiterlesen