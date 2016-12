Tiere

9.12.2016, 17:35 Uhr

Herztod in der Narkose: Panda Long Hui in Wien gestorben

Der vielfache Panda-Vater Long Hui ist tot. Das Panda-Männchen aus dem Tierpark Schönbrunn in Wien starb während einer Krebs-Untersuchung. Von sda

Panda Long Hui ist im Tierpark Schönbrunn in Wien gestorben. (Archivbild) (Bild: sda)

«Wir können es noch gar nicht glauben», sagt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter am Freitag. Während der Narkose habe das Herz des 16 Jahre alten, schon schwer krebskranken Pandas aufgehört zu schlagen. Er war seit Wochen unpässlich und stand unter medizinischer Kontrolle.

Long Hui hatte vier Mal für Nachwuchs gesorgt. Erst im August kamen die Pandabären Fu Feng und Fu Ban auf die Welt. Seine ersten drei Kinder Fu Long (2007), Fu Hu (2010) und Fu Bao (2013) leben mittlerweile in China.

Mit seiner Partnerin Yang Yang war Long Hui als Leihgabe Chinas nach Österreich gekommen. Das Panda-Pärchen ist das einzige, das sich in einem Zoo in Europa auf natürlichem Weg fortgepflanzt hat. Künftig will der Berliner Zoo sein Glück mit der Panda-Zucht versuchen, die als extrem schwierig gilt.