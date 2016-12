Unfall

6.12.2016, 15:25 Uhr

Ex-Polizistin in Texas stirbt in riesigem Loch in einer Strasse

Eine 69-Jährige ist in Texas mit ihrem Auto in ein riesiges Strassenloch gestürzt, das sich plötzlich unter ihr auftat. Nach Angaben lokaler Medien versank die Ex-Polizistin mit ihrem Wagen in mehr als dreieinhalb Meter tiefem Wasser und starb. Von sda

Das riesige Loch in einer Strasse in San Antonio (Texas): Zwei Autos fielen in die Grube, eine Frau starb, ein Mann wurde leicht verletzt. (Bild: sda)

Ein zweites Auto fiel ebenfalls in die gewaltige Grube in San Antonio: Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sheriff zitierte am Dienstag örtliche Versorger, wonach ein Abwasserkanal unter der Strasse nach schweren Regenfällen geborsten sei.