Kein Brot für die BIZ, ein Brief für Leuthard und eine unterirdische Stadt

9.12.2016, 11:00 Uhr

Kein Tisch frei für die BIZ

Die Angestellten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) müssen keine Mehrwertsteuer bezahlen, internationaler Sonderstatus sei Dank. Gehen die BIZler also in Basel auswärts essen, bringen Sie dem Wirt ein Formular mit, damit dieser ihnen die Mehrwertsteuer nicht berechnet. Für die Wirte ist damit ein aufwendiges Abrechnungsverfahren verbunden, weshalb sich nun einige Restaurants in Basel weigern, die Angestellten der BIZ zu bedienen.

Der Baselbieter Banker tritt ab

Beat Oberlin hat die Basellandschaftliche Kantonalbank zwölf Jahre lang als Direktor geführt. Sein Rücktritt Ende Jahr wird den wenigsten Menschen auffallen, doch in der Baselbieter Gewerbelandschaft war Oberlin eine Schlüsselfigur. Ein Abschiedsinterview.

Kann der Bundesrat die Hauptpost retten?

Im Kampf um die Rettung der Basler Hauptpost ruft die CVP ganz oben um Hilfe.

Die Lokalpolitiker wenden sich in einem Brief an ihre Parteikollegin und Bundesrätin Doris Leuthard.

Die Vorsteherin des UVEK (Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation) solle sich für den Erhalt der Hauptpost einsetzen.

Spektakulärer Wissenschaftserfolg

Der Forscher Martin Fussenegger hat am Basler Ableger der ETH eine spektakuläre Entdeckung gemacht.

Er konnte mit seinem Team aus organischen Zellen eine Insulinpumpe bauen.

In Tierversuchen hat Fussenegger gezeigt, dass Mäuse dank seiner Entdeckung ohne Bauchspeicheldrüse überleben können.

Der Erfolg hat international für Aufsehen gesorgt, sogar die BBC kam bei Fussenegger im Labor vorbei.

PS: Eine unterirdische Stadt öffnet ihre Tore

Eine Mischung zwischen Disneyland und Messestand: ein kleiner Ausschnitt aus der künstlichen, unterirdischen Stadt. (Bild: Nils Fisch)

Drei Kreative, eine Idee: Klaus Littmann, Enrique Fontanilles und Franz Burckhardt bauen im Erdgeschoss der ehemaligen Migros Kirschgarten an einer unterirdischen Stadt. Die rund 20 Räume sollen dereinst von Künstlern, Handwerkern und Gastronomen belebt werden. Wie eine richtige Stadt halt.

Noch stehen die meisten Räume leer, doch ab heute Abend kann die Stadt besichtigt werden. Eine Bar steht bereit, ein DJ ebenso. Beginn: 22 Uhr.