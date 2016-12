Verkehrsunfall

8.12.2016, 16:05 Uhr

Auto bei Flucht vor Grenzwache in Liesberg BL verunfallt

Auf der Flucht vor der Grenzwache ist am späten Mittwochabend in Liesberg BL ein Auto verunfallt. Einer der beiden Insassen wurde dabei leicht verletzt. Von sda

Die Grenzwache hatte das Fahrzeug gegen 23.40 Uhr in der Nähe der französischen Grenze anhalten und kontrollieren wollen, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lenker brauste jedoch in Richtung Laufen davon und verunfallte in einer starken Linkskurve «aufgrund massiv überhöhter Geschwindigkeit».

Die beiden Insassen wurden darauf von der Polizei vorläufig festgenommen; ihnen steht Untersuchungshaft bevor. Beide wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht; einer erlitt Verletzungen. Das beim Unfall stark beschädigte Fahrzeug war als gestohlen gemeldet.