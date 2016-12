Abwasser

8.12.2016, 17:14 Uhr

Durch dieses Rohr fliesst pro Tag vierzig Mal das Joggeli-Bad

Die Kläranlage hat eine ihrer Ablaufleitungen für die Medien geöffnet. Wir zeigen Ihnen einen Ort, wo sonst niemand hinschaut. Von Matthias Oppliger

Diese Abwasserleitung hat seit 1981 brav ihren Dienst getan und täglich 80'000 Kubikmeter Wasser von der Kläranlage im Norden Grossbasels in den Rhein geleitet. Dies entspricht 40 Mal dem Sportbad St. Jakob. Auch wenn das Abwasser selbstredend geklärt war, wurde es Zeit für eine gründliche Reinigung der Riesenröhre. Dies hat die Betreiberfirma ProRheno in den letzten Monaten getan und die blitzblanke Leitung am Donnerstag den Medien präsentiert.

Ein Blick dahin, wo sonst niemand hinschaut.

Um den Tunnel reinigen zu können, musste dieser erst verschlossen und ausgepumpt werden. Dazu wurde die rheinseitige Öffnung mit diesem schweren Betondeckel verschlossen und danach verschweisst. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Unser Reporter Gabriel Brönnimann, Spezialist für Tiefgründiges, taucht ab. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Ein letzter Lichtblick, danach gehts ins Dunkel der Riesenröhre. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Vom Tunneleingang bis zum Rhein sind es 26 Höhenmeter. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Das Rohr mit einem Durchmesser von 1,8 Metern ist 850 Meter lang. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Im Rahmen der Reinigung wurden auch rund 80 undichte Fugen festgestellt und mit Mörtel repariert. Ansonsten habe sich das Rohr in «erfreulichem» Zustand befunden, teilten die Techniker mit. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Und so fühlt es sich an, durch dieses Rohr zu gehen: