Ein Blitz auf dem Dreispitz und ein Kurzschluss in Liestal

8.12.2016, 10:49 Uhr

USR III: Unterstützung für Eva Herzog

Die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog hat sich mit ihrem Einsatz für die Unternehmenssteuerreform parteiintern ins Abseits manövriert. Nun erhält sie Unterstützung von unerwarteter Seite. Der Regierungsrat hält nächste Woche eine Medienkonferenz ab, an der sich Herzogs Kollegen zur eidgenössischen Vorlage äussern werden – eine Seltenheit.

Sozialinstitutionen am Limit

Die Gassenarbeiter beim «Schwarzer Peter» berichten von einer Zunahme von Obdachlosen mit psychischen Erkrankungen.

Weil diese unbehandelt bleiben, müssen sich die Gassen- und Sozialarbeiter in den Institutionen um diese Menschen kümmern.

Dies bindet Ressourcen, welche die Institutionen an andern Orten brauchen würden.

Kommentar zur Lex Therwil

Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind ist nach der sogenannten Handschlag-Affäre in sich gegangen, um einen adäquaten Umgang mit solchen Ereignissen zu finden. Herausgekommen ist: ein neues Gesetz, das unter anderem die Verweigerung eines Handschlags ahnden will. Weshalb dieser lange gereifte Vorschlag dennoch ein Kurzschluss ist, erklärt Renato Beck in seinem Kommentar.

Das Transitlager wird eröffnet

Das Transitlager, ein Blitz den man bewohnen kann.

Der Dreispitz ist um einen spektakulären Bau reicher. Das vom dänischen Star-Architekten geplante «Transitlager» wird heute feierlich eröffnet. Von den 75 Wohnungen im gehobenen Bereich sind nur noch 10 unvermietet.

Ab heute im Kino: Safari von Ulrich Seidl

Der österreichische Regisseur Ulrich Seidl ist nicht bekannt für Wohlfühlfilme, sondern dafür, seinen Zuschauern im Kino möglichst viel Unbehagen zu bereiten. In seinem neuesten Film «Safari» begleitet er eine wohlhabende Familie bei der Grosswildjagd. Der Film wird in Basel im Stadtkino gezeigt, heute zum Beispiel um 18.30 Uhr.

Wir haben vor dem Filmstart mit Seidl gesprochen. Herausgekommen ist ein Interview, das sich selbst wie eine Safari anfühlt.