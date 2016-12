Händedruck soll ins Bildungsgesetz: Baselland schickt Lex Therwil in die Vernehmlassung

«Die Schülerinnen und Schüler halten die Weisungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schulbehörden ein, nehmen an hiesig gängigen Ritualen wie namentlich dem Handschlag, sofern er eingefordert wird, teil.»

Lückenloser Schulbesuch

In die Pflicht nehmen will das revidierte Bildungsgesetz aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Erziehungsberechtigten. In Paragraph 69, Absatz 1 soll es demnach neu heissen:

«Die Erziehungsberechtigten halten ihre Kinder an, die Regeln und Weisungen der Schule unter Berücksichtigung der hiesigen gesellschaftlichen Werte und Rituale einzuhalten und den Unterricht lückenlos zu besuchen.»

Diese Bestimmung kann aber nicht dogmatisch durchgesetzt werden. So wird in der Vorlage an den Landrat ein Passus aus einem Entscheid des Bundesgerichts zitiert, in dem es heisst:

«Religiöse Freiheiten dürfen durch die Festlegung von Bürgerpflichten, einschliesslich der Pflicht zum Schulbesuch, nicht weiter eingeschränkt werden, als dies vom öffentlichen Interesse geboten und verhältnismässig ist.»

Öffentliches Interesse an gesellschaftlich anerkannten Gebräuchen

Grundsätzlich sieht aber die Baselbieter Regierung das öffentliche Interesse an der Einschränkung der religiösen Freiheiten als gegeben an – aufgrund der «weltweiten öffentlichen Debatte» über die Handschlagverweigerung in Therwil. In der Regierungsvorlage heisst es hierzu: