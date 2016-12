Weiterhin 13 Millionen im Jahr für Musik Akademie Basel

¶ Die Grossbank Credit Suisse hält an ihrem eingeschlagenen Weg fest, verschärft jedoch Kostensenkungsprogramm. Bis Ende 2018 sollen die Aufwendungen um eine weitere Milliarde gekürzt werden. Die Grossbank passt jedoch auch die Gewinnziele an.Von sda. Weiterlesen

Bundesstrafgericht

¶ Der Bafu-Prozess am Bundesstrafgericht ist am Dienstag mit teilbedingten Freiheitsstrafen für die beiden Hauptangeklagten geendet. In der Schmiergeldaffäre beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) war es zur Anklage gegen insgesamt sechs Personen gekommen. Von sda. Weiterlesen