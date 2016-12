Heftige Frontalkollision auf Ausserortsstrecke in Ammerswil AG

¶ Mit dem Import von Abfall aus Italien könnte in Albanien Geld verdient werden. Doch bei einer Recyclingquote von 17 Prozent glaubt kaum jemand daran, dass Müll aus Italien wiederverwertet würde. Ausserdem steht kurioserweise immer nur diejenige Partei hinter dem Vorhaben, die gerade an der Macht ist.Von Giannis Mavris. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Immerhin 48,32 Prozent der Wähler waren in Österreich für den Rechtspopulisten Norbert Hofer. Auch wenn letztlich der linke Kandidat Alexander Van der Bellen Bundespräsident wurde: Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Rechten in Österreich so stark. Wie es dazu kommen konnte, versucht «Zeit Online» anhand von sechs Thesen zu erklären. Empfohlen von Tino Bruni. Zum Artikel