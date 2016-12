Viel Bier, Weihnachten bei Grossmuttern und die Hoffnung auf ein Wunder

6.12.2016, 11:00 Uhr

6.12.2016, 11:00 Uhr

BVB weiter im Fokus

Die Stimmung unter den Angestellten der BVB ist im Keller. Grund: In vier Jahren sollen 20 Millionen Franken eingespart werden. Gleichzeitig wird die Personalknappheit mit «Zückerli» an spontan einspringende Trämliführer bekämpft. Diese Massnahme ist nicht nur teuer, sie widerspricht auch dem Personalrecht.

Die Baselbieter Juso-Führung tritt ab

Julia Baumgartner und Joël Bühler geben das Präsidium der Juso Baselland ab.

In ihrem Abschlussinterview greifen sie die Unternehmenssteuerreform III scharf an.

Die Steuerausfälle für den Kanton und die Gemeinden seien «nicht zu verkraften» und die Vorlage sei «unsolidarisch».

So wurde in Basel vor 200 Jahren Weihnachten gefeiert

Wie sich die Weihnachtszeit im Basel des 19. Jahrhunderts anfühlte, beschreibt die BaZ in einer hübschen Geschichte. Von den aufwendigen Feiern in den bürgerlichen Häusern, stets von der Grossmutter ausgerichtet, bis zu den ärmlichen Verhältnissen in den Arbeiter- und Handwerkerfamilien, wo die Geschenke in einem Kinderschuh Platz fanden.

Von der Bieridee zum «Bierjohann»

Bierliebhaber kennen seit vergangenem Wochenende eine neue An- und Volllaufstelle. Im ehemaligen «Rhyschänzli» an der Elsässerstrasse 17 wurde das auf Bier spezialisierte Lokal «Zum Bierjohann» eröffnet. Das Angebot: 18 Offenbiere und 200 Flaschenbiere.

Anpfiff um 20.45 Uhr: FC Basel vs. FC Arsenal

Ein Unentschieden braucht es, sonst sind die Basler raus aus der Europa League. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.

Ganz anders präsentiert sich die Ausgangslage für den FC Arsenal. Die Londoner spielen darum, ob sie die Gruppenphase der Champions League auf dem ersten oder dem zweiten Platz abschliessen. Vor dem Spiel erinnert sich der Arsenal-Spieler Granit Xhaka an seine Lehrjahre in Basel.