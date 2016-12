Lokale Shrimps, serbelnde BVB, streitende Genossen

5.12.2016, 10:58 Uhr

Angeschlagene BVB

Die Basler Verkehrsbetriebe stehend unter Spardruck.

BVB-Chef Erich Lagler will in den nächsten vier Jahren 20 Millionen Franken einsparen.

Dies obwohl die Regierung ein Sparziel von lediglich vier Millionen Franken gesetzt hat.

Die drohenden Einsparungen sorgen bei den über 1200 BVB-Angestellten für Unruhe.

Krankheitsausfälle und eine angespannte Stimmung sind die Folge.

Scientology terrorisiert Anwohner

Bewohner eines Hauses am Claraplatz klagen über Mobbing ihres Vermieters.

Die Liegenschaft befindet sich im Besitz des Basler Scientology-Chefs Patrick Schnidrig.

Die Sekte betreibt dort ein Büro.

Überwachungsvideos zeigen, wie Scientologen die Briefkasten der Bewohner durchwühlen und sie auf dem Trottoir bedrängen.

USR III: Die Steuerreform wirbelt Staub auf

Die grosse Reform der Unternehmenssteuer wird für die SP zur Zerreissprobe. Der parteiinterne Konflikt lässt sich besonders gut nachvollziehen am Verhältnis der beiden Basler SP-Grössen Eva Herzog und Beat Jans. Finanzdirektorin Herzog war an der Ausarbeitung der Vorlage beteiligt und gehört zu den vehementesten Verfechterinnen der Reform. Jans wiederum steht an vorderster Front des Widerstandes. Herzog und Jans, Parteigenossen und privat befreundet, entzweien sich.

Wenig Freude haben auch die Baselbieter Gemeinden an der Steuerreform. So drohen etwa Muttenz jährliche Einbussen bei den Steuereinnahmen von zwei Millionen Franken. Doch wie hoch die finanziellen Einbussen ausfallen werden, weiss niemand so genau. Viele Gemeinden sind verunsichert.

Shrimps von der Wiese

Bis 2018 soll in Rheinfelden eine grosse Shrimpszuchtanlage entstehen.

Die «Swiss Shrimp AG» hat das Geld zwar noch nicht vollständig beisammen, doch mit dem Bau der Anlage soll trotzdem bald begonnen werden.

Mindestens 15 Tonnen Crevetten will das Unternehmen dort jährlich produzieren.

Konzerttipp: Roli Frei & The Soulful Desert

Roli Frei ist am 7. und 8. Dezember im Parterre live zu sehen und zu hören. Im Interview mit der TagesWoche spricht er über sein neues Album «Strong is not enough».