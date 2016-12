Später Siegestreffer für St. Gallen

¶ Von seiner Schokoladenseite präsentierte sich Arsenal am Wochenende, und zu den fünf Toren gegen West Ham trug Alexis Sanchez deren drei bei. Als Zweiter der Premier League und für die Achtelfinals der Champions League längst qualifiziert, werden die Londoner am Dienstag im St.-Jakob-Park zu einer harten Nuss für den FC Basel.Von Sven Haist. Weiterlesen

¶Der FC Basel verliert in der Super League 2016/17 zum ersten Mal. Das ärgert vor allem Michael Lang. Renato Steffen und Präsident Bernhard Heusler gehen ruhiger mit der Niederlage um – der Fokus liegt ab sofort auf dem Spiel am Dienstag gegen Arsenal in der Champions League.Von Samuel Waldis. Weiterlesen