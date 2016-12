Ski nordisch

Von Siebenthal kann im Verfolger nicht zusetzen

Zum Abschluss der Langlauf-Wettkämpfe in Lillehammer belegt die Berner Oberländerin Nathalie von Siebenthal den 35. Rang im 10-km-Verfolgungsrennen in klassischer Technik. Von sda

Nathalie von Siebenthal vor dem Rennen konzentriert (Bild: sda)

Von Siebenthal ging nach dem 5-km-Lauf in freier Technik vom Samstag als 25. in die Loipe. Sie verlor dann kontinuierlich Ränge und Zeit. Zuletzt betrug im Rückstand auf die norwegische Siegerin Heidi Weng 3:25 Minuten. Der 35. Platz entspricht zugleich Von Siebenthals Schlussrang in der Minitour von Lillehammer, die auch noch den Sprintwettkampf vom Freitag umfasst.

Nach 23 Podesträngen als Zweite und Dritte errang die 25-jährige Heidi Weng ihren ersten Weltcupsieg in einem Einzelrennen. Sie liess ihre ersten Rivalinnen, die Norwegerin Ingvild Östberg und die Finnin Krista Parmakoski, im Verfolger nur noch auf 16 respektive 21 Sekunden herankommen.

Norwegens Starläuferin Marit Björgen musste sich mit dem 4. Platz mit einem Rückstand von fast einer Minute begnügen. Es war das erste Mal überhaupt, dass Björgen eine Minitour, an der sie dabei war, nicht gewann. Nach einer Babypause und Hüftproblemen ist die 36-Jährige noch nicht wieder in bester Form.