Formel 1

2.12.2016, 14:40 Uhr

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg tritt überraschend zurück

Paukenschlag in der Formel 1: Nur fünf Tage nach dem Gewinn des WM-Titels in Abu Dhabi gibt Nico Rosberg völlig überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt. Von sda

Nico Rosberg verkündete in Wien überraschend seinen Rücktritt (Bild: sda)

Nach einer extrem fordernden Saison bringe er nicht mehr genügend Motivation auf, erklärte der 31-jährige Deutsche, der am Sonntag in Abu Dhabi erstmals die Formel-1-WM gewonnen hatte. «Ich habe den Berg erklommen, ich bin an der Spitze angekommen und es fühlt sich richtig an», so Rosberg.

Der Mercedes-Fahrer hatte in den Vereinigten Arabischen Emirate nach der bislang längsten Saison der Formel-1-Geschichte als dritter Deutscher nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel in der Fahrer-WM triumphiert. In einem packenden Finale genügte ihm ein 2. Platz hinter seinem britischen Dauerrivalen und Teamkollegen Lewis Hamilton, der in den beiden Vorjahren den Titel gewonnen hatte. «Am Montagabend habe ich mich dann endgültig zu diesem Schritt entschieden», sagte Rosberg.

Der Sohn des früheren Weltmeisters Keke Rosberg hatte seine Karriere in der Formel 1 im Jahr 2006 begonnen. Nach vier Jahren beim Mittelklasse-Team Williams wechselte er zum Werksteam von Mercedes und fuhr dort zunächst an der Seite von Rekordchampion Schumacher. 2012 gewann er in China seinen ersten von insgesamt 23 Grands Prix. Total fuhr Rosberg 57 Mal aufs Podest.

«Da nächste Kapitel aufschlagen»

Mit Hamilton duellierte er sich dann von 2014 an dreimal nacheinander um die WM. Zweimal musste Rosberg bittere Niederlagen gegen seinen Silberpfeil-Kollegen einstecken, ehe er in diesem Jahr die Oberhand behielt. «Jetzt bin ich im Hier und Jetzt, werde den Moment noch voll geniessen. Ich spüre eine grosse Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was und wie dieses Jahr alles passiert ist», sagte Rosberg.

Am Freitag sollte er bei der Gala des internationalen Automobilverbandes FIA in Wien die WM-Trophäe entgegen nehmen. Für Samstag war ein Besuch bei der Daimler-Spitze in Stuttgart geplant. «Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereit hält für mich», sagte Rosberg.