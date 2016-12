2. Basler Sportmarkt

2.12.2016, 13:40 Uhr

Was passt zu mir? Eine kleine Messe des grossen Sportangebots in Basel

2.12.2016, 13:40 Uhr

Als Angebot für die ganze Familie versteht sich der Basler Sportmarkt, der am Sonntag zum zweiten Mal in der St. Jakobshalle stattfindet und vom Dachverband Sport Basel organisiert wird. Es geht darum, Erwachsene und Kinder zum Sporttreiben zu animieren und den Vereinen Nachwuchs zuzuführen. Von Christoph Kieslich

Zum Beispiel: Tauchen. Momentaufnahme vom ersten Basler Sportmarkt 2015. (Bild: sportmarktbasel.ch)

Sie haben Lust, mal wieder was für ihre Fitness zu tun, wissen aber nicht, was Ihnen Spass machen könnte? Oder Ihre Kinder haben aus dem grossen Strauss an Sportarten noch nicht das Passende gefunden?

Um solche Fragen zu beantworten gibt es den Sportmarkt. Am Sonntag, 4. Dezember, findet er von 11 bis 17 Uhr zum zweiten Mal in der St. Jakobshalle statt, veranstaltet von Sport Basel, dem Dachverband der Sportvereine in der Stadt. Es soll ein Sporttag für die ganze Familie sein, bei dem Hilfestellung angeboten wird für die Frage: Welche Sportart passt zu mir?

Der Rahmen sind Angebote von 18 Sportvereinen, man kann dreiviertelstündige Workshops belegen und einen Sport ausprobieren oder einfach überall mal unter fachkundiger Begleitung reinschnuppern. Mitzubringen sind saubere Turnschuhe und Schwimmsachen, und die ganze Sache ist gratis.

Vertreten sind in der St. Jakobshalle folgende Sportarten:

Akrobatik Rock'n'Roll, Curling, Darts, Eishockey, Fechten, Fitnessboxen, Handball, Judo, MiniMove (Bewegungsförderung für Kleinkinder), Rhythmische Gymnastik, Roller Derby (Rollschuhsport), Schwimmen und Wassersport, Schwingen, Skateboard, BMX und Scooter, Sportklettern, Sportschiessen, Swisskempo (Selbstverteidigung) sowie Volleyball.

Die Handballer des RTV Basel, die gemeinsam mit dem ATV/KV auftreten, bieten eine Wurf-Geschwindigkeitsanlage an, und Freikarten für ein Heimspiel der Realturner in der Nationalliga A gibt es obendrein.

Der erste Basler Sportmarkt vor Jahresfrist war ein Erfolg. Eine Bildergalerie zeigt, was am ersten Basler Sportmarkt los war, und das Video von «Telebasel» gibt ein paar Impressionen wieder: