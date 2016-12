Ski alpin

2.12.2016, 04:50 Uhr

Das Duell im Weltcup: Lara Gut und der «Durchschnitts-Joe»

2.12.2016, 04:50 Uhr

Mikaela Shiffrin gilt als einzige Fahrerin, die Titelverteidigerin Lara Gut den Gesamtweltcup streitig machen kann. In Lake Louise wird sich erstmals zeigen, ob das US-Girl Shiffrin, die überragende Alpin-Technikerin, bei den Speed-Disziplinen reüssieren kann. Und die Tessinerin Gut reflektiert ihren bisherigen Karriereweg. Von Christoph Geiler

Gute Laune bei den Schweizer Alpinen: vorne Wendy Holdener und Lara Gut (Dritte von links) im September in Saas-Fee. (Bild: Keystone/OLIVIER MAIRE)

Vier Rennen ist dieser Winter gerade einmal alt, doch schon jetzt läuft alles auf einen Zweikampf um die grosse Kristallkugel hinaus. Lara Gut gegen Mikaela Shiffrin, dieses Duell wird diese Saison wohl prägen. Auf der einen Seite die Weltcup-Triumphatorin aus dem Tessin, die standesgemäss mit einem Riesentorlauf-Sieg beim Weltcupauftakt in Sölden in die Mission Titelverteidigung gestartet ist; auf der anderen Seite die Miss Slalom, die beide Bewerbe in ihrer Spezialdisziplin gewinnen konnte und in keinem der bisherigen vier Saisonrennen schlechter als Fünfte war.

«Es wird zum Duell geschrieben, aber das stimmt nicht», entgegnet Lara Gut zwar vor den ersten Speedbewerben von Freitag (20.30 Uhr, SRF 2 live) bis Sonntag im kanadischen Lake Louise. «Denn im Skirennsport führst du zuerst einen Kampf gegen dich selbst», sagt Gut, «und nicht gegen andere.»

Tatsache ist, dass wohl nur Mikaela Shiffrin in diesem Winter Lara Gut den Gesamtweltcupsieg streitig machen kann. Oder umgekehrt. Denn viele Allrounderinnen und potenzielle Champions sind nicht mehr dabei, Lara Gut ist derzeit sogar die einzige Gesamtweltcupsiegerin, die im Weltcup am Start ist.

US-Superstar Lindsey Vonn, stolze Besitzerin von vier grossen Kristallkugeln (2008, 2009, 2010 und 2012), wird nach einem Oberarmbruch in diesem Kalenderjahr vermutlich kein Rennen mehr fahren. Anna Veith, die unter dem Mädchennamen Fenninger 2014 und 2015 den Gesamtweltcup gewann, kämpft nach einer komplizierten Knieverletzung, die sie im Oktober 2015 erlitten hatte, verzweifelt um ein Comeback.

Gut, Shiffrin – und Wendy Holdener

Vor den ersten Abfahrten in Lake Louise ist Lara Gut bereits ins Hintertreffen und unter Zugzwang geraten. Nach vier von 37 Saisonrennen ist der Rückstand der 25-Jährigen auf Shiffrin bereits auf beachtliche 225 Punkte angewachsen, derzeit ist sogar Teamkollegin Wendy Holdener die erste Verfolgerin der jungen US-Amerikanerin. Die 23-jährige Technikspezialistin aus dem Kanton Schwyz kann bereits zwei Podestplätze vorweisen. Das Podest in Killington: Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin (Mitte), im Vordergrund Wendy Holdener, die es in diesem Winter schon auf zwei Top-3-Platzierungen gebracht hat. (Bild: Keystone/CHARLES KRUPA)

Lara Gut reiste mit einer Portion Wut im Bauch nach Lake Louise. Ihr Ausfall am vergangenen Wochenende im Riesenslalom von Killington wog schwer, da die Tessinerin gerade in diesem Winter in den technischen Disziplinen auf jeden Weltcuppunkt angewiesen ist. Denn Shiffrin wird sich künftig nicht mehr nur mit Slalom und Riesentorlauf begnügen, sondern hat auch Starts in den schnellen Disziplinen angekündigt. In Lake Louise gibt die 21-jährige Weltcupleaderin nun ihr offizielles Abfahrtsdebüt.

«Ich glaube nicht, dass jemals im Skisport jemand in diesem Alter schon so weit war.»

Patrick Riml, Alpinchef des US-Teams, über Mikaela Shiffrin



Schenkt man Shiffrins Umfeld Glauben, dann wird die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Slalom auch auf dem für sie ungewohnten Terrain eine gute Figur machen. «Ich glaube nicht, dass jemals im Skisport jemand in diesem Alter schon so weit war», sagt US-Alpinchef Patrick Riml.

Lara Gut reflektiert ihren Karriereweg

Ähnliches war dereinst auch über Lara Gut zu hören, nachdem sie im Dezember 2008, im zarten Alter von 17 Jahren, ihr erstes Weltcuprennen gewonnen und die Ski-Nation verzückt hatte. Sie war seinerzeit mit dem frühen Ruhm und dem Leben im Rampenlicht überfordert, wie sie heute offen zugibt. «Als ich mit 16 in den Weltcup kam, war ich ein Kind», sagt Gut. Die Ereignisse und Nebengeräusche im Weltcup hätten sie regelrecht überrollt: Und irgendwann hatte ich das Gefühl, mich schützen zu müssen.»

«Es gibt kein Buch, in dem steht, wie man sich richtig verhält» – Lara Gut im März 2016 in St. Moritz mit der grossen Kristallkugel für den Sieg im Gesamt-Weltcup. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Nach ihrem Triumph im Gesamtweltcup, dem ersten für die Schweiz seit Vreni Schneider im Winter 1994/95 wirkt die 25-Jährige nun gelöster, offener und lockerer denn je. «Ich habe auch das Gefühl, die Leute lernen langsam die wahre Lara Gut kennen», berichtete die Tessinerin beim Saisonauftakt in Sölden, bei dem viele Besucher grosse Augen machten. Denn Lara Gut hat ihren grössten Erfolg etwa nicht ausgekostet und sich im Sommer auf die faule Haut gelegt. Vielmehr präsentierte sich die 25-Jährige noch austrainierter und fitter als im vergangenen Winter, in dem sie bereits die Massstäbe gesetzt hatte.

Shiffrin greift nach der grossen Kristallkugel

Das gilt allerdings auch für ihre Kontrahentin Mikaela Shiffrin. Für ihre Ausflüge auf die Abfahrtspiste hat die 21-Jährige das Training umgestellt und viele Einheiten in der Kraftkammer eingelegt. «Ich kriege jetzt schon viel mehr Liegestütze zusammen», erzählt Shiffrin mit einem Augenzwinkern. Ihren Karriereplan verfolgt sie akribisch und diszipliniert, und in dieser Saison, das gibt sie unumwunden zu, hat sie den Gesamtweltcup im Visier. «Ich habe erstmals das Gefühl, dass es realistisch ist, auf die grosse Kristallkugel loszugehen», sagt Shiffrin.

Man muss kein Hellseher sein, um in der 21-jährigen Mikaela Shiffrin eine künftige Gesamtweltcupsiegerin zu sehen.

Die bisherigen Leistungen bestätigen sie in ihrem Optimismus. Denn durch das Abfahrtstraining und die Konditionsschichten ist ihre Leichtigkeit in ihrer Paradedisziplin Slalom keineswegs auf der Strecke geblieben. In Killington feierte Mikaela Shiffrin bereits den zehnten Slalomsieg in Serie, seit Dezember 2012 ist der Jungstar im Slalom nicht mehr ausgefallen.

Shiffrin: «Daheim bin ich noch der Durchschnitts-Joe»

Man muss kein Hellseher sein, um in der 21-Jährigen eine künftige Gesamtweltcupsiegerin zu sehen. Experten halten es sogar für nicht unwahrscheinlich, dass Shiffrin einmal sogar ihre Landsfrau Lindsey Vonn (76 Weltcupsiege) aus den Rekordbüchern verdrängen könnte. Die nackten Zahlen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache – und für Shiffrin. Mit ihren 21 Jahren hat sie bereits 22 Weltcupsiege auf dem Konto, ist eine Doppelweltmeisterin ihres Faches und besitzt auch schon eine olympische Goldmedaille.

«Natürlich habe ich viel erreicht und schon einige Rekorde, aber es dauert, bis ich so weit bin wie Lindsey», sagt Shiffrin, der es gar nicht so unangenehm ist, dass sie vor allem in den USA noch im Schatten ihrer prominenten Teamkollegin steht. Vonn ist seit ihrer Liaison mit Golfstar Tiger Woods in den Vereinigten Staaten eine kleine Berühmtheit. «Mich kennt man in Europa», erzählt Mikaela Shiffrin, «aber daheim in den USA bin ich immer noch der Durchschnitts-Joe.»

Alle Termine und Ergebnisse im Weltcup im Überblick Der alpine Weltcup-Kalender der Frauen und die Siegerinnen Datum Disziplin Ort Siegerin Nation 22.10. Riesenslalom Sölden/AUT Gut SUI 12.11. Slalom Levi/FIN Shiffrin USA 26.11. Riesenslalom Killington/USA Worley FRA 27.11. Slalom Killington/USA Shiffrin USA 2.12. Abfahrt Lake Louise/CAN 3.12. Abfahrt Lake Louise/CAN 4.12. Super G Lake Louise/CAN 10.12. Riesenslalom Sestriere/ITA 11.12. Slalom Sestriere/ITA 16.12. Kombination Val d'Isère/FRA 17.12. Abfahrt Val d'Isère/FRA 18.12. Super G Val d'Isère/FRA 20.12. Riesenslalom Courchevel/FRA 28.12. Riesenslalom Semmering/AUT 29.12. Slalom Semmering/AUT