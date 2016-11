Weitere Niederlage der Atlanta Hawks

Kolumbien

¶ Nach über 50 Jahren Konflikt ist der Weg frei für ein Ende des Guerillakrieges der linken FARC-Rebellen in Kolumbien. Als zweite Kammer billigte das Abgeordnetenhaus in Bogotá am Mittwochabend (Ortszeit) das Abkommen, das zuvor in einer Abstimmung gescheitert war. Von sda. Weiterlesen