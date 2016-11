Fussball

1.12.2016, 02:09 Uhr

Arsenal scheidet aus und verliert verletzten Elneny

1.12.2016, 02:09 Uhr

Arsenal ist im Ligacup-Viertelfinal ausgeschieden – mit dem für den verletzten Mohamed Elneny eingewechselten Granit Xhaka. Die ohne die Mehrheit der Stammspieler angetretenen Londoner, kommenden Dienstag beim FC Basel in der Champions League zu Gast, unterliegen daheim Southampton mit 0:2. Von Christoph Kieslich

Southamton feiert das Führungstor im Emirates Stadium durch Jordy Clasie, der später verletzt ausgeschiedene Mohamed Elneny sitzt am Boden. (Bild: Reuters/Stefan Wermuth)

19 Spiele in drei Wettbewerben war Arsenal seit der Heimniederlage gegen Liverpool (3:4) zum Saisonauftakt ungeschlagen. Jetzt hat es die «Gunners» zum zweiten Mal erwischt. Eine Woche vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel beim FC Basel (6. Dezember) scheidet Arsène Wengers Team im Liga-Cup gegen den Southamton FC nach Gegentoren vor der Pause mit 0:2.

Vor dem Anpfiff im Emirates Stadion erlebten die 59'000 Zuschauer eine Trauerminute für die Opfer des Flugzeugabsturzes am Montag in Kolumbien, bei dem fast die gesamte Mannschaft von Chapecoense aus Brasilien ausgelöscht wurde. In die Partie schickte Wenger eine Elf, in der lediglich Mohamed Elneny auch am Wochenende in der Meisterschaft (3:1 gegen Bournemouth) gespielt hatte, in der aber auch Akteure wie der aus einer Verletzung zurückgekommene Lucas, Coquelin, Ramsey oder Iwobi zum Einsatz kamen. Die Arsenal-Formation gegen Southampton. (Bild: Screenshot transfermarkt.com)

Und ab der 43. Minute spielte auch Granit Xhaka mit. Der Ex-Basler ersetzte den anderen Ex-Basler in Reihen Arsenal, nachdem sich Elneny verletzt hatte. Elneny kam in dieser Saison in 15 von 21 Partien zum Einsatz, in acht von 13 Meisterschaftsspielen spielte er, davon aber nur zweimal über die volle Distanz, und in der Champions League gehörte der Ägypter noch gar nicht zur Anfangsformation.

Auf knapp die Hälfte der möglichen Einsatzzeit kommt Xhaka (944 Minuten; Elneny: 730), das Ausscheiden im viertrangigen Liga-Cup, den Arsenal zuletzt 1993 gewonnen hat, konnte er auch nicht verhindern. Wenger bezeichnete die Leistung seiner B-Elf als enttäuschend: «Wir hätten auch zwei Stunden spielen können und kein Tor erzielt.» Der Trainer verwies aber darauf, das genügend Spieler auf dem Platz gestanden seien, die im bisherigen Saisonverlauf gute Leistungen gezeigt hätten.

Die erste Enttäuschung: Granit Xhaka beim Aus mit Arsenal im englischen Liga-Cup. (Bild: Reuters/Andrew Couldridge)

Für Southampton, in der Premiere League 1:2 in London unterlegen und im zehnten Rang sowie elf Punkte hinter Arsenal klassiert, reichte es den Gunners diesmal nicht. Jordy Clasie (13.) und Ryan Bertrand (38.) erzielten die Tore für die Saints, die diesen Wettbewerb noch nie gewonnen und sich erstmals seit 1987 für die Halbfinals qualifiziert haben. 63 Prozent Ballbesitz für Arsneal und 17 Schüsse (davon fünf aufs Tor) waren nicht genug für eine Wende.

Schweinsteigers Comeback bei Manchester United

Beim 4:1 (1:1) von Manchester United gegen West Ham United hat Bastian Schweinsteiger sein Comeback bei den Reds gegeben. Der 32-jährige deutsche Weltmeister, vor der Saison von Trainer José Mourinho aussortiert, wurde am Mittwochabend in der 87. Minute unter grossem Applaus der Zuschauer für Anthony Martial eingewechselt. Martial trug wie Zlatan Ibrahimovic eine Doublette zum Erfolg bei.

Mourinho war wenige Stunden vor Spielbeginn vom englischen Fußballverband FA für die Partie gesperrt worden, nachdem er am Sonntag im Ligaspiel gegen eine Wasserflasche getreten hatte und daraufhin von Schiedsrichter auf die Tribüne verwiesen worden war.

Die Viertelfinals im englischen Liga-Cup:

In den Halbfinals treffen Manchester United und Hull City sowie Southampton und Liverpool aufeinander (10./11. Januar 2017; Rückspiele 24./25.1.). (Bild: Screenshot Wikipedia)

Schweigeminute und Solidaritätsbekundung im Emirates Stadion für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien. (Bild: Reuters/Stefan Wermuth)