Doumbias Rückkehr

1.12.2016, 04:50 Uhr

«Was für eine Geschichte!» – oder eben auch nicht

1.12.2016, 04:50 Uhr

Seydou Doumbia trifft am Samstag mit dem FC Basel auf die Young Boys, seinen Ex-Verein. Aussergewöhnlich ist das nicht: Die Hälfte des Basler Kaders hat diese Erfahrung schon gemacht. Von Samuel Waldis

Inzwischen spielt Seydou Doumbia im Trikot des FC Basel. Das sorgte bei den Anhängern der Young Boys für Verwirrung und Unmut. Dass er am Samstag ins Stade de Suisse zurückkehrt, ist nichts anderes als Alltag im Fussballgeschäft. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS / Montage: Hans-Jörg Walter)

«Was für eine Geschichte!» ist eine der vielen Phrasen der Sportberichterstattung. Verwendet, wenn ein Skirennfahrer bei seiner Rückkehr nach einer Verletzung an dem Hang das Rennen gewinnt, an dem er als Kind zum ersten Mal auf dem Schnee stand. Oder wenn ein Fussballer ein Tor erzielt gegen einen Verein, bei dem er einst in der Jugend spielte. «Ausgerechnet er!»

Wir Konsumenten haben uns an diese Geschichten gewöhnt, und nur ganz selten erstaunen sie uns. Denn oft sind sie konstruiert, irgendetwas gibt es immer, mit dem sich ein Ereignis in der Welt des Sports würzen lässt.

Am Samstag spielt der FC Basel gegen die Young Boys. Weil Marc Janko gesperrt fehlt und Andraz Sporar zuletzt angeschlagen war, wird aller Voraussicht nach Seydou Doumbia in der Angriffsspitze spielen. Der Ivorer kehrt in seine alte Heimat zurück, wo er in zwei Saisons zwischen 2008 und 2010 für die Berner 50 Tore erzielte und Liebling der Massen war.

13 Spieler des FC Basel haben diese Erfahrung schon gemacht

Doumbias Rückkehr widmet die Sportpresse seit Tagen Nebensätze. Jetzt, da der Samstag näherkommt, sind es ganze Absätze, ganze Geschichten, eine nach der anderen.

Und wenn Seydou Doumbia in seiner einstigen Heimstätte auflaufen wird, werden wir das an dieser Stelle ebenfalls besonders herausheben. Wir werden die Reaktionen der Fans beschreiben und Doumbias Worte notieren, die er im Anschluss ans Spiel in der Interviewzone sagen wird.

Nur ist eine solche Rückkehr ganz und gar nichts Aussergewöhnliches. Ein Dutzend der 27 Basler Kaderspieler hat schon einmal gegen einen Ex-Verein gespielt (» zur Liste unter dem Artikel).

Einige von ihnen wissen sogar, wie es sich anfühlt, gegen die ehemaligen Farben spezielle Spielszenen zu erleben: Germano Vailati hat beispielsweise im St. Galler Tor einen Elfmeter gehalten, geschossen von Mauro Lustrinelli, der für Vailatis ehemaligen Verein Bellinzona antrat.

Tore gegen den Verein der Jugend: nichts Neues

Andere haben erlebt, wie sich ein Torerfolg gegen den Ex-Verein anfühlt. Beispielsweise hat Elyounoussi mit Molde im ersten Spiel gegen Sarpsborg gleich zweimal getroffen. Gegen den Verein seiner Jugend, bei dem er als marokkanischer Immigrant fussballerisch gross geworden ist.

Oder Marc Janko: Mit den Salzburgern, bei denen wenige Wochen zuvor der österreichische Getränkekonzern Red Bull eingestiegen war und heftige Proteste ausgelöst hatte, kehrte er als 22-Jähriger nach Maria Enzersdorf zurück. Gegen den VfB Admira Wacker, dem Janko als Siebenjähriger beigetreten war und der ihm den Einstieg in den Berufsfussball ermöglicht hatte, erzielte der Stürmer das letzte Tor zum 4:0-Sieg.

Neun Tore gegen sechs Vereine – YB ist nicht darunter

Seydou Doumbias Rückkehr nach Bern ist frei von solchen Nebengeschichten aus seiner Jugend. Der Rechtsfuss hat das Handwerk des Fussballers an der Elfenbeinküste erlernt, ist mit 19 Jahren nach Japan ausgewandert, kam dann in die Schweiz, verliess diese nach zwei Jahren in Richtung Russland, wo er bei ZSKA Moskau mit 95 Toren in 150 Spielen seine erfolgreichste Zeit erlebte. Nach Umwegen über die AS Roma und einem Leihgeschäft zu Newcastle ist Doumbia beim FC Basel gelandet. Ausgeliehen für ein Jahr. Zurück nach Rom will er nicht, nach Bern muss er; am Samstag als Arbeitnehmer des FC Basel.

Gegen sechs Mannschaften hat Doumbia seine neun Tore für den FCB erzielt. Gegen Bern hat der 28-Jährige noch nicht getroffen. Sechs Minuten im ersten Spiel gegen die Young Boys reichten dem besten Basler Torschützen dafür nicht.

Aber vielleicht trifft er ja im Stade de Suisse. Was wäre das für eine spezielle Geschichte! Oder eben auch nicht.

FCB-Spieler, die schon gegen einen Ex-Verein antraten Name Spiele gegen Ex-Vereine Tomas Vaclik 1x mit MFK Vitkovice gegen Viktoria Zizkov

1x mit Sparta Prag gegen Viktoria Zizkov Germano Vailati 2x mit Sion gegen Locarno

1x mit Sion gegen Chiasso

2x mit Sion gegen Bellinzona

1x mit Sion gegen Lugano

1x mit FCB gegen Locarno

1x mit FCB gegen Chiasso

4x mit St. Gallen gegen Bellinzona

3x mit St. Gallen gegen Sion

2x mit FCB gegen Sion

1x mit FCB gegen St. Gallen Michael Lang 12x mit GC gegen St. Gallen

3x mit FCB gegen St. Gallen

5x mit FCB gegen GC Luca Zuffi 9x mit FCB gegen Thun Taulant Xhaka 4x mit GC gegen FCB

9x mit FCB gegen GC Geoffoy Serey Dié 6x mit FCB gegen Sion Renato Steffen 11x mit YB gegen Thun

3x mit FCB gegen YB Davide Calla 4x mit Aarau gegen Wil

2x mit GC gegen Servette

5x mit GC gegen St. Gallen

3x mit Aarau gegen St. Gallen

7x mit FCB gegen St. Gallen

3x mit Aarau gegen GC

9x mit FCB gegen GC

4x mit FCB gegen Aarau Birkir Bjarnason 2x mit FK Bodö Glimt gegen Viking Stavanger

1x mit Delfino Pescara gegen UC Sampdoria Mohamed Elyounoussi 4x mit FK Molde gegen Sarpsborg08 Marc Janko 3x mit Salzburg gegen Admira Wacker Seydou Doumbia 1x mit FCB gegen YB