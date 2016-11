Fussball, Spanien

30.11.2016, 04:50 Uhr

Der FC Barcelona rätselt über den Verfall der fussballerischen Sitten

Der FC Barcelona wird auf dem Platz seinen identitätsstiftenden Grundsätzen untreu und steht nach dem schmeichelhaften 1:1 in San Sebastián in der Primera Division so schlecht da wie seit 2003 nicht mehr. Das sind beunruhigende Vorzeichen vor dem Clásico am Samstag gegen Real Madrid. Von Florian Haupt

«Das Unentschieden grenzt an ein Wunder» – Luis Enrique hat als Trainer derzeit Mühe, mit dem FC Barcelona den modellhaften Fussball auf den Rasen zu bekommen. (Bild: Reuters/VINCENT WEST)

Das Estadio Anoeta in der schmucken Küstenstadt San Sebastián gilt seit Jahren als verfluchte Wiese für den FC Barcelona: mysteriöserweise hat die weltbeste Fussballmannschaft des letzten Jahrzehnts seit 2007 nicht beim nationalen Mittelklasseklub Real Sociedad gewonnen.

Oft war es Pech, manchmal Sorglosigkeit oder auch beides. Nie jedoch hatte sie dabei so schlecht ausgesehen wie beim 1:1 am Sonntagabend. Eigentlich hat der FC Barcelona überhaupt nirgendwo so schlecht ausgesehen. «Wir haben einen Punkt mitgenommen, obwohl wir nichts verdient hatten», gestand Trainer Luis Enrique, «das Unentschieden grenzt an ein Wunder.»

In der Tat: Als Barça in der 40. Minute seinen ersten Torschuss abgab, lag es im Eckenverhältnis schon 0:7 zurück. Die Fehlpassquote von über 30 Prozent war angesichts der einstigen Virtuosität im Kombinationsspiel geradezu historisch. Erstmals seit 2013 ging in der Liga eine Ballbesitzstatistik mit 54 zu 46 Prozent an den Gegner.

Als wären die Trikots vertauscht

Es waren die vom ehemaligen Barça-Spieler Eusebio Sacristán – als Coach der zweiten Mannschaft vor knapp zwei Jahren stillos vom Hof gejagt – trainierten Basken, die durch ihr Pressing den Gegner zu planlosen Befreiungsschlägen zwangen, es waren seine Spieler, die ein wunderbar harmonisches Offensivspiel aufzogen, und es war die Real Sociedad, die eine Viertelstunde vor Schluss vom Schiedsrichter durch Aberkennung eines regulären Treffers um das überfällige Siegestor gebracht wurde. «Hätte sich ein Ausserirdischer hierher verirrt, er hätte denken müssen, wir haben die Trikots vertauscht und sie sind Barcelona» – so Luis Enrique.

«Es war die schlechteste Partie, seit ich hier Trainer bin.»

Luis Enrique, seit 2014 beim FC Barcelona

In seiner Analyse lag der Barça-Trainer goldrichtig. Was er mit seiner Mannschaft in Training und Spielvorbereitung anstellt, muss dagegen zunehmend als rätselhaft gelten. Denn «die schlechteste Partie, seit ich hier Trainer bin», war allenfalls in ihrem Extrem ein singuläres Ereignis: darin, dass seine Elf quasi über die ganze Spielzeit beherrscht wurde und nicht nur über einzelne Phasen wie bei den letzten Auswärtsspielen in Vigo (3:4), Valencia (3:2) oder Sevilla (2:1).

Mit Ausnahme des Ausgleichstreffers durch eine Koproduktion von Neymar und Torschütze Messi präsentierte sie sich über die gesamte Partie so schwerfällig wie schon über weite Strecken bei den letzten Heimspielen gegen Granada (1:0) und Málaga (0:0). Schlechter stand Barça nach 13 Spieltagen zuletzt im Jahr 2003 da. Körpersprache: Lionel Messi in San Sebastián. (Bild: Reuters/VINCENT WEST)

Die Ergebniskrise ist unübersehbar, mit sechs Punkten Rückstand geht es am Samstag (16.15 Uhr) in den Clásico gegen Spitzenreiter Real Madrid. «Aber das macht mir im Moment noch die geringsten Sorgen», sagte Abwehrmann Gerard Piqué. Was ihn wirklich bekümmert? «Die Einstellung. In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht da.»

Bisweilen war die Verunsicherung schon fast bizarr. Bei Abstössen warfen sich Torwart Marc-André ter Stegen und seine Vorderleute fragende Blicke zu – ehe der Deutsche den Ball angesichts der aufrückenden Gastgeber dann lieber lang und weit nach vorn bolzte. Als er einmal doch die gepflegte Spieleröffnung wagte, gab es sofort einen Rüffel von Luis Enrique.

Das Mittelfeldspiel von Barça ist vom Hauptbahnhof zur Durchgangsstation verkommen.

Offenbar traut der Trainer nach etlichen Gegentoren durch frühe Ballverluste in den letzten Spielen seiner eigenen Mannschaft nicht mehr zu, was in der Klub-Fibel immer als unverhandelbar galt: die Angriffe sauber von hinten aufzubauen.

Der Verzicht fügt sich in den Trend der Saison: Barça demontiert seine eigenen Grundsätze. Das Mittelfeld – seit Johan Cruyffs Zeiten das Herzstück der Barça-DNA – ist vom Hauptbahnhof zur Durchgangsstation verkommen. In Anoeta traute man sich nun nicht mal mehr das einst ebenso identitätsstiftende Offensivpressing.

Der Dreizack Messi-Neymar-Suárez hängt in der Luft

Sind die Beine zu müde oder ist es der Kopf? Mittelfeldspieler wie Sergio Busquets und Ivan Rakitic (in San Sebastián zur Pause ausgewechselt) mussten in den letzten Jahren permanent an ihre Grenzen gehen, um der Sturmreihe aus Messi, Neymar und Luis Suárez den Luxus einer dosierten Defensivarbeit zu ermöglichen. Ohne ein kompaktes Pressing sind sie beim Stopfen der dann umso grösseren Lücken erst recht überfordert. Der famose Dreizack hängt dadurch in der Luft.

Barcelonas Dreizack – hier Luis Suarez – hängt derzeit in der Luft. (Bild: Reuters/VINCENT WEST)

Was die Alternativen angeht, ist man auch nach 120 Millionen Euro Transferausgaben im Sommer so weit wie zuvor. Die Neuen passen entweder nicht ins Profil wie der orientierungslose Mittelfeldspieler André Gomes, oder Luis Enrique traut ihnen nicht. Am Sonntag nahm er nur eine Auswechslung vor, Piqué und Linksverteidiger Jordi Alba mussten angeschlagen durchspielen.

Auf der Weltbühne Clásico spielt Barça nun nicht nur um die Optionen der Titelverteidigung – sondern auch gegen den Eindruck, sein eigenes Fussball-Modell nicht mehr zu beherrschen. Luis Enrique versprach immerhin schon mal, «Krieg zu liefern», und eine bessere Leistung als in Anoeta. Seine Begründung klang so einfach wie deprimierend: «Schlechter gehts ja nicht.»

