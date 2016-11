Bis 2024 keine Übertragung bei ARD und ZDF

Wahlen in Frankreich

¶ Mit François Fillon an der Spitze wollen Frankreichs Konservative bei der Präsidentschaftswahl 2017 die Rückkehr in den Elysée-Palast schaffen. Der 62-Jährige erhielt am Sonntag bei der Vorwahl der Republikaner-Partei fast doppelt so viele Stimmen wie sein Kontrahent. Von sda. Weiterlesen