Wer steckt hinter der goldenen Carrosserie? Facebook-Gespräch mit dem mysteriösen Vergolder

Zwischen Voltaplatz und Vogesenplatz hat der «Designer, Kurator und Multimilliardär» Falk Lagerheld ein komplettes Gebäude vergoldet. Noch nie von diesem Mann gehört? Wir auch nicht. Also baten wir ihn zum Gespräch – am einzigen Ort, wo der mysteriöse Künstler öffentlich auftritt: auf Facebook.

Wie redet es sich so mit einer Pornodarstellerin? Erkenntnis: Auch nicht anders als mit keinem Pornostar.

26.11.2016 um 04:50

Die Zürcher Choreografin Alexandra Bachzetsis zeigt in der Kaserne «Massacre: Variations on a Theme». So brutal, wie es der Titel verspricht, ist das Stück aber nicht. Leider.