Miami River Art Fair

30.11.2016, 04:50 Uhr

Christian Martinez: Ein B-Boy aus Birsfelden bringt Athletik in die Kunstwelt

Dreht B-Boy Christian «La Furia» Martinez seine Runden, steht die Kunstwelt Kopf. Bald setzt der Birsfelder mit Spray und Sohle Spuren in Miami. Von Olivier Joliat

Christian Martinez: «Wenn ich auf Acrylfarbe tanze, ist das wie Fussballspielen auf Eis.» (Bild: Patrick Felber)

Es braucht ziemlich Spektakel, um während der Art Basel Miami Beach die Aufmerksamkeit zu erhaschen. Deshalb setzen die Organisatoren der Parallel-Messe Miami River Art Fair auf Christian Martinez.

Seine Bilder drücken nicht nur die Dynamik des Breakdance aus, sie entstehen auch im Tanz. Auf dem Kopf drehend, sprayt Martinez Kreise und setzt mit verschiedenen Körperteilen Akzente auf der verteilten Acrylfarbe. So bringt der 35-jährige B-Boy aus Birsfelden Athletik in die Malerei.

Das dürfte in den USA Anklang finden. Denn dort erfand Jackson Pollock in den 1950er-Jahren die Kunstform des Action Painting und wurde zur Gallionsfigur des abstrakten Expressionismus. Sein «No. 5» war mit einem Verkaufspreis von 140 Millionen Dollar noch vor zehn Jahren das teuerste Bild der Welt. Und auch der Breakdance hat seinen Ursprung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

«Rutschst du weg, klatschst du vor den Leuten aufs Bild und alles ist futsch.» Manchmal auch der Körper.

Martinez ist kurz vor dem Abflug denn auch zuversichtlich, für Euphorie sorgt die Einladung jedoch nicht. «Die Organisatoren der Messe rollen nicht gleich den roten Teppich für mich aus», relativiert er seinen grossen Auftritt bei der Eröffnung der Art River Fair. Von den Farben über Soundsystem und Tanzunterlage, alles muss er selbst auftreiben. Bezahlen sowieso, auch den Flug und die Unterkunft. «Ich bin ein kleiner Noname im Kunstbetrieb. Doch hoffe ich, mit dem Showblock Aufmerksamkeit für meine Bilder zu bekommen.» Vier davon hängen in der Ausstellung.

Die konnte er in aller Ruhe in seinem Atelier gestalten. «Mal dauert es nur zehn Minuten, oft aber auch Tage, bis ich zufrieden bin.» Stress bei der Live-Performance mag er nicht besonders. Denn die Show birgt auch Risiken: «Wenn ich auf Acrylfarbe tanze, ist das wie Fussballspielen auf Eis. Rutschst du weg, klatschst du vor den Leuten aufs Bild und alles ist futsch.»

Manchmal auch der Körper. Von der letzten Meniskusoperation hat er sich mittlerweile erholt. «Aber es dauert mit 35 Jahren schon länger, um wieder voll fit zu werden.» Weniger risikoreich Malen geht nicht, da er für viele Tanzbewegungen Tempo braucht. Und genau diese Dynamik will er zeigen – beziehungsweise die Spuren davon.

Auf die Idee zu dieser Form des Action Paintings kam Martinez 2008, als er nach einem Breakdance-Training allein in der Halle stand. Die Schüler waren weg, der Boden war aber voll mit Striemen von den Sohlen: Die Dynamik war noch sichtbar. «Die klaren Aussagen der Striche faszinierte mich. Der Moment war festgehalten wie in einer Fotografie.» Martinez begann zu experimentieren. Malen oder Sprayen hatte ihn davor nicht sonderlich interessiert. Seine Leidenschaft war der Tanz.

Angefangen hat er mit 14 Jahren, ganz klassisch, nachdem sein älterer Bruder ihm den Kultfilm «Beat Street» gezeigt hatte. Mit seiner alten Ruff’n’X Crew holte Martinez als «La Furia» im neuem Millennium so ziemlich alles, was man an Contests gewinnen konnte – den Schweizer Meistertitel gleich dreimal. Die Crew tanzte auch internationale Battles, in Videos von Stars wie Sido, bei «Benissimo» oder doubelte im Kinofilm «Breakout» die Schauspieler.

Mit kommerziellen Engagements und Trainings finanzierte Martinez seinen Lebensunterhalt und auch sein Studium. Breakdance war sein Leben. Und doch kam er an den Punkt, wo er im Tanzen keine neuen Ziele mehr fand. Die Entdeckung der «Blind Tracks», wie er die Tanzspuren und auch seine Kunst nennt, kam gerade richtig. «Mit der Malerei ging eine Türe auf, das, was ich seit 22 Jahren liebe, auf eine neues Level zu heben.»

«DJs oder Bands spielen auf Emporen oder Bühnen, die Breaker sind dagegen immer am Boden oder im Background.» (Bild: Nigel Crane)

Das meint Martinez nicht nur bildlich. «DJs oder Bands spielen auf Emporen oder Bühnen, die Breaker sind dagegen immer am Boden oder im Background. Tänzer werden allgemein selten wirklich wertgeschätzt.» Mit seinen «Blind Tracks» will er den Tanz würdigen, die Kunst nach vorne bringen. «Schon nur, wenn es als Bild auf Augenhöhe an der Wand hängt, ändert sich der Blickwinkel des Betrachters.»

Die Bilderverkäufe reichten bisher gerade, um die Materialkosten decken. Viel investierte er letztes Jahr auch in die eigene Ausstellung «The History of B-Boying». Da erzählte Martinez in drei Sektionen mit 48 Bildern und zum Teil auch Musik die Geschichte des Breakdance.

Dazu lud er Richard «Crazy Legs» Colon ein, sein Tänzer-Vorbild von der legendären Rock Steady Crew, den man von «Beat Street» oder «Flashdance» kennt. «Dass er unbedingt zwei Bilder wollte, war eines der schönsten Komplimente.» Ausserdem bestätigte er Martinez, dass er niemanden kenne, der diese Kunstkombination auf diesen Niveau macht.

«Meine Schüler finden es zwar cool, dass ich bei Sido im Video war, wollen aber selber nicht Tanzen lernen.»

«Das motiviert natürlich, Neues zu wagen», so Martinez – wie etwa das Miami-Abenteuer. Dafür kompensiert der Sport- und Spanischlehrer Überstunden und nimmt Ferien. Für seine Sek-Schüler ist der Breakdance-Lehrer sicher der Coolste? Martinez lachend: «Ach, die finden es zwar cool, dass ich bei Sido im Video war, wollen aber selber nicht tanzen lernen.»

Und wo führen seine Wege hin, wenn «Blind Tracks» nun in Miami der Renner wird? «Die Malerei werde ich so oder so weiterführen. Ich werde immer besser, weiss welche Bewegungen welche Spuren geben oder wie ich beim Drehen auf dem Kopf trotzdem genug Farbdruck aus der Dose habe. Das ermöglicht mir, noch intuitiver zu arbeiten.»

Doch wie lange kann er körperlich noch auf Spitzenniveau malen? «Wenn du den Körper regelmässig belastest, bleibt er auch fit. Bei Breakdancen hiess es früher, mit 30 ist dann Schluss. Aber ich kenne Tänzer, die mit über 40 akrobatisch noch immer richtig stark sind.»

«La Furia» wird noch lange wüten.