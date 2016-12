Machthaber Jammeh verliert Präsidentenwahl in Gambia

¶ Zwischen Voltaplatz und Vogesenplatz hat der «Designer, Kurator und Multimilliardär» Falk Lagerheld ein komplettes Gebäude vergoldet. Noch nie von diesem Mann gehört? Wir auch nicht. Also baten wir ihn zum Gespräch – am einzigen Ort, wo der mysteriöse Künstler öffentlich auftritt: auf Facebook.Von Naomi Gregoris. Weiterlesen

Nachtgang

¶Advent, Advent… Wir tauschen Weihnachts- gegen Discokugel: Im Dezember läuft derart viel in den Basler Clubs, dass man bestimmte Termine am besten schon heute in den Kalender einträgt. Hier ist eine handverlesene Auswahl an Ausgeh-Tipps.Von Danielle Bürgin. Weiterlesen